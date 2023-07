Le Maroc est l’un des dix pays africains qui se sont engagés à procéder à l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.

Les pays d’Afrique ont réalisé des avancées considérables en matière de lutte contre l’évasion fiscale, constate le rapport “Transparence fiscale en Afrique 2023”, publié par la Commission de l’Union africaine (UA) dans le cadre du programme “Initiative Afrique”.

Depuis 2009, ces Etats ont perçu pas moins de 1,69 milliard d’euros de recettes supplémentaires en impôts, intérêts et pénalités. Des progrès rendus possibles par les programmes de divulgation volontaire lancés avant les premiers échanges automatiques, l’échange de renseignements et les enquêtes transfrontalières.

En plus, les pays africains ont collectivement déclaré avoir perçu plus de 310 millions d’euros en conséquence directe de l’échange de renseignements sur demande depuis 2014.

Dans ce registre, le Maroc fait office de bon élève. Selon ce rapport, le Royaume figure dans la liste des 10 pays africains qui se sont engagés à procéder à l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à une date précise, en l’occurrence 2025.

Et en matière d’échange de renseignements sur demande, le Maroc est considéré par le programme comme “conforme pour l’essentiel” avec trois autres pays, le Nigeria, la Tunisie et l’Afrique du Sud.

L’Initiative Afrique est un programme né du partenariat entre le Forum mondial, ses membres africains et plusieurs organisations continentales, régionales et internationales. Avec l’adhésion récente de l’Angola, de la Sierra Leone et du Zimbabwe, l’Initiative Afrique compte désormais 37 membres, dont le Maroc.

[NEWS] New African voices help amplify international efforts for tax transparency. 📗 #ttia2023 shows progress achieved by 38 African countries in implementing transparency & exchange of information for tax purposes ➡️ https://t.co/nETQDqLSDy#taxtransparency pic.twitter.com/PEnyRN2Zfv — OECD Tax (@OECDtax) July 6, 2023

Dès le départ, l’Initiative Afrique a convenu d’un programme de travail ambitieux visant à développer et à consolider une culture de la transparence et de l’échange des renseignements dans les pays africains, et à progresser vers la mise en œuvre de l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers dans le cadre de la Norme commune de déclaration.

Le programme “Initiative Afrique” regroupe aujourd’hui 37 pays africains dont le Maroc. L’objectif étant de libérer le potentiel de la transparence fiscale et de l’échange de renseignements pour l’Afrique en veillant à ce que les pays africains soient équipés pour exploiter les améliorations de la transparence mondiale afin de mieux lutter contre l’évasion fiscale.