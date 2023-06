Le rapport s’appuie sur une évaluation de la transparence des processus d’attribution des marchés publics et des licences d’exploitation des ressources naturelles.

Le Maroc fait partie des pays qui répondent aux exigences de transparence fiscale, indique le rapport annuel du département d’Etat américain sur la transparence fiscale. Sur un total de 141 pays pris en compte à travers le monde, 72 ont respecté les exigences minimales de transparence fiscale en 2022, période scrutée par le document, souligne le rapport rendu public mardi à Washington.

Today we released the 2023 Fiscal Transparency Report, which evaluates data on fiscal transparency from 141 of our posts around the world. Fiscal transparency supports economic sustainability and helps citizens hold governments accountable. https://t.co/LHSJF64B9D

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 27, 2023