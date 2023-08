Au prochain tour, les filles de Reynald Pedros affrontent les Françaises, vainqueuses de leur groupe. Quelles sont les chances des Marocaines ?

Ce jeudi, les Lionnes de l’Atlas ont fait sensation au Mondial féminin en se qualifiant aux huitièmes de finale, une première historique. Un exploit d’autan plus impressionnant puisque l’équipe du Maroc élimine au passage l’Allemagne, grande favorite et tenante du titre.

Si la France semble la favorite, ce match s’annonce tout de même assez équilibré. Les points forts des Bleues se trouvent dans leur capacité d’adaptation. Elles affichent solidité assez remarquable. Elles sont capables de faire mal avec des attaques rapides. Les protégés d’Hervé Renard, l’ancien coach des Lions de l’Atlas, peuvent facilement monter en puissance et repousser les limites derrière avec des joueurs capables de faire la différence à tous moments.

Chez les Marocaines, le talent d’Anissa Lahmari et Ibtissam Jraidi fait de cette équipe une machine offensive performante. Il y a également les repères collectifs entre des joueurs qui jouent bien ensemble. Il y a surtout la keepeuse du Maroc, Khadija Er-Rmichi, dont le talent est surprenant. La confiance, aussi, est présente et on a l’idée que pour cette génération de joueuses, on est sur un très bon cru.

Et surtout, le manque de pression. Qualifiées aux 8es, les Lionnes n’ont plus de pression sur les épaules. Mission accomplie. Le reste n’est que du bonus. Au contraire, pour les Bleues, la tension sera au maximum. L’une des plus grandes équipes de ce mondial fera le tout pour rester dans la course.

Côté faiblesses, pour les Lionnes, on note la jeunesse du groupe, le manque de vécu. Ça peut compter dans des matchs décisifs. Côté français, on en voit surtout du côté de la défense, qui a encaissé beaucoup de buts, y compris contre le Panama (3 buts contre 6).