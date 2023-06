Comment ne pas être séduit par le style audacieux et le regard captivant de ce crossover urbain polyvalent signé Chery ? Le Tiggo 4 Pro, milieu de gamme SUV du constructeur chinois joue la carte de la séduction à tous les niveaux : design stylé, confort, technologie embarquée, consommation réduite… Le Tiggo 4 Pro nous a fait forte impression lors d’un test drive complet.

Au premier coup d’œil, le Tiggo 4 pro fait comprendre qu’il n’est pas là pour faire de la figuration, mais pour jouer les premiers rôles. Son regard perçant matérialisé par ses feux full-led sur deux niveaux, sa calandre en forme de nid d’abeilles et ses ailes sculptées lui donnent un look agressif et dynamique. Même constat à l’arrière avec ses deux sorties d’échappement latérales, la forme de son becquet et ses chromes qui ajoutent une touche de sportivité à ce modèle plein de caractère. Ajoutez à cela des jantes 18 pouces et vous comprenez pourquoi le Tiggo 4 Pro fait tourner les têtes quand il débarque.





Un habitacle spacieux et fonctionnel

Avec ses 4,32 mètres de longueur, le Tiggo 4 pro n’est ni trop petit, ni trop grand. Juste ce qu’il faut pour une conduite agréable et pratique en ville et bien assez pour transporter jusqu’à 5 adultes dans un intérieur spacieux et fonctionnel à souhait.

Avec son coffre de 340 litres pour les bagages ou pour les courses, le Tiggo 4 pro marque encore des points pour s’imposer comme un choix pratique pour voyager en famille ou entre amis.

Impressionnant par son esthétique moderne et racée, le Tiggo 4 pro est tout aussi surprenant par ses technologies embarquées. Obéissant au doigt et à l’œil, il est doté d’un démarrage à distance qui permet entre autres de déployer les rétroviseurs ou encore d’enclencher la climatisation. Tout cela grâce à une clé main libre, un luxe qui démontre que Chery n’a rien laisser au hasard pour simplifier la vie.





A bord du Tiggo 4 pro, l’émerveillement se poursuit avec une élégante sellerie en cuir perforée, volant en cuir multifonctions, tableau de bord numérique orienté conducteur, écran tactile 10,25″ compatible Android auto® / Apple Carplay®, la climatisation auto bi zone, caméra 360°, radar de recul HD et pour que le plaisir complet, un toit ouvrant.

Sous le capot, le Tiggo 4 Pro joue la carte de l’efficacité avec un moteur à essence de 1,5 litre délivrant 145 chevaux (Couple maxi de 235 Nm). Un juste équilibre entre dynamisme de conduite et sobriété pour profiter d’une consommation de carburant de 7,1 litres aux 100 km en cycle mixte. Au niveau des équipements de sécurité et de confort, le Tiggo 4 pro ne fait pas les choses à moitié avec notamment les systèmes antipatinage, aide au freinage d’urgence, aide au démarrage en côte, détecteur de sous-gonflage, détecteur de fatigue, régulateur de vitesse, volant réglable, phares automatiques… et la liste est encore très longue.

Richement équipé, peu gourmand en carburant et facile d’entretien, ce qui en fait une alternative plus qu’intéressante par rapport à un véhicule diesel, le Tiggo 4 pro se distingue d’autant plus qu’il affiche un prix très abordable dans sa catégorie :

235.000 DH en version « Premium » avec Boîte Automatique Variation continue (CVT). Notez enfin que le Tiggo 4 pro est garanti 5 ans, de quoi faire faire pencher la balance pour découvrir de plus près ce SUV urbain qui a tout pour plaire.

CHERY Tiggo 4 Pro 1.5 l 147 BVA Premium disponible auprès du réseau Auto Hall (avec offre de reprise possible).