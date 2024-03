Smeia, représentant de Land Rover au Maroc, a organisé début mars un road-trip pour faire découvrir ses derniers modèles Defender 90, 110et 130, sur les pistes du désert d’Agafay.

Pour ce test grandeur nature, Smeia a fait les choses en grand. Départ de Casablanca et cap sur Marrakech via l’autoroute pour mieux apprécier les qualités de tenue de route et de confort des Defender 90, Defender 110 et Defender 130. Même si l’asphalte n’est pas son terrain de jeu, le Defender a toutes les qualités du grand voyageur avec un intérieur luxueux et un habitacle généreux.

Dans le désert d’Agafay, les Defender retrouvent leur milieu naturel et toute leur aisance. Au volant du 90, le plus petit de la famille avec ses 3 portes et ses 4,59 m, la conduite est un vrai régal. Souple et très agile, le modèle impressionne sur les pistes avec sa puissance délivrée par son 3L diesel. Ce tout-terrain compact est également très à l’aise sur la rocaille et les franchissements compliqués ne lui font pas peur.

Son grand frère, le Defender 110, impressionnant avec ses 5 mètres, peut accueillir jusqu’à sept passagers dans un grand confort. Equipé lui aussi d’un 3.0 L diesel, il évolue également avec une grande facilité dans les milieux hostiles avalant les pistes, collines et caillasses sans hésitation. L’adhérence est impeccable quand il doit faire face à des obstacles alors que les trous et bosses de la piste sont absorbés par des amortisseurs efficaces. A l’arrière, même secoués, les passagers sont baignés dans un cocon de luxe et de confort.

L’aîné des Defender, le 130, se distingue par 5,36 m de long. Tout aussi puissant et souple, il est un vrai “passe partout” malgré son gabarit imposant aidé en cela par une transmission intégrale permanente, une boîte de transferts double gamme et un différentiel central et arrière à verrouillage actif. De quoi exceller dans le désert et envisager l’aventure sous un autre œil.

Le Defender 90 est proposé à partir de 850.000 DH, le Defender 110, à partir de 867.500 DH et le 130 à partir de 1.036.100 DH