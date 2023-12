Avec son gabarit respectable, le Jeep Grand Cherokee offre un confort royal pour les grands voyageurs et de belles sensations pour les aventuriers qui veulent sortir des sentiers battus.

Costaud et raffiné ! C’est l’impression qui se dégage de ce Jeep Grand Cherokee au look bodybuildé avec ses passages de roues carrés, ses 4,92 m de long et 2,14 de large mais qui conserve une silhouette affinée. Les feux sont plus fins à l’avant comme à l’arrière, la ligne de toit plus basse et les montants arrière remodelés pour améliorer l’efficacité aérodynamique. Pour le reste, on retrouve les classiques : les sept barres verticales de la calandre, équipée d’un système de déflecteur qui s’ouvre et se referme automatiquement.

On notera également une double sortie d’échappements du plus bel effet, des barres de toit chromées ainsi que des marchepieds latéraux également chromés, très pratiques pour grimper dans le vaisseau.

À l’intérieur, l’habitacle reste généreux et luxueux. Les matériaux sont de qualité et les finitions comme l’assemblage irréprochable : sièges en cuir Capri, volant gainé de cuir, éclairage intérieur ambiant à LED multicolore, ou encore le toit ouvrant panoramique à double vitrage qui inonde de lumière l’intérieur. Le confort reste de mise avec des sièges à réglages électriques proposant jusqu’à 12 positions au conducteur, et même des massages, puis enfin des sièges chauffants, à l’avant et à l’arrière.

Le système d’infodivertissement Uconnect 5 propose un écran central de 10,1 pouces ainsi qu’un autre écran dédié au passager avant, un affichage tête haute de 10 pouces, un socle de recharge sans-fil pour smartphone et la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto.

Economie d’énergie

Côté sécurité, le Grand Cherokee est équipé d’assistances à la conduite comme l’alerte de collision avec freinage actif, détection des piétons et de la trajectoire transversale arrière, régulateur de vitesse adaptatif ainsi qu’une nouvelle option de déconnexion de la transmission intégrale pour économiser de l’énergie.

Mais c’est au volant que le Grand Cherokee impressionne le plus. Avec son V6 3.0 de 293 ch, on reste scotché dès qu’on écrase le champignon, avec un joli bruit qui n’est pas pour déplaire. Ce moteur essence propose plusieurs modes de conduire et sait se faire discret en ville comme sur autoroute où il renoue avec une quiétude dès qu’il retrouve sa vitesse de croisière.

Sur piste, très bonne surprise également. Juché sur ses jantes 20 pouces, le 4×4 avale les obstacles sans grand effort, confirmant si besoin qu’il reste toujours un véhicule de franchissement. Ses capacités tout-terrain sont améliorées grâce à une suspension pneumatique Jeep Quadra-Lift avec amortissement électronique semi-actif et réglage automatique ou manuel de la garde au sol. La transmission intégrale et la boîte courte sont très pratiques dès qu’on les sollicite comme on a pu le tester sur pistes boueuses.

Au final, un vrai régal ce Nouveau Grand Cherokee !

