Quelle mouche a piqué le magazine panafricain African Political Magazine ? Par pures maladresse ou inadvertance, les responsables de la revue ont fait passer le chef d’Etat algérien, Abdelmajid Tebboune, pour un « président du Maroc ».

Le magazine, basé au Royaume-Uni, a commis l’invraisemblable en dévoilant sur les réseaux sociaux, et en particulier X (ex-Twitter), les nominés pour le prix du « leader politique africain de l’année », avec un gros bémol cependant : au lieu de mettre le nom et la photo du chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, parmi les nominés, il a publié celle de Tebboune avec la mention totalement erronée de « Président du Maroc ».

Le post a été retiré plus tard par le community manager du magazine. Néanmoins, quelques minutes plus tard, rebelote avec une nouvelle bévue. Cette fois, la photo a été remplacée par une autre où Akhannouch est nommé pour le prix aux côtés du président du Liberia, George Weah et la présidente de la Tanzanie, Samia Saluhu, mais la description continue de mentionner le président Tebboune, « président de l’Algérie », pour une fois !

Mostafa Terrab, Directeur général de l’Office chérifien des phosphates (OCP), a été pour sa part nominé par le même magazine au trophée de l' »Industriel africain de l’année ».

