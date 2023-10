Le président algérien aurait proféré des accusations somme toute gravissimes à l’encontre du Maroc et des Emirats arabes unis (EAU). Un embargo aurait été imposé par Tebboune lui-même sur l’enregistrement contenant ces propos.

« Abdelmadjid Tebboune est allé jusqu’à accuser, devant des journalistes et des patrons de presse médusés, les Emirats d’inciter le Maroc à lancer une agression militaire contre l’Algérie pour provoquer une guerre qui servira les intérêts d’Israël », affirme Algérie Part dans un récent article sur « les propos très graves, et censurés par la Présidence, de Tebboune sur l’Égypte, les Émirats, les BRICS et l’ONU ».

En effet, le président Tebboune, révèle ce média algérien, aurait tenu des propos injurieux envers l’Egypte, dont l’adhésion aux BRICS a été dernièrement entérinée aux dépens de l’Algérie.

Toutefois, le président algérien aurait trop appuyé sur la gâchette à l’endroit du Maroc et des EAU.

« Le Président algérien a accusé lors de cette entrevue avec les médias nationaux les autorités émiraties d’être principalement à l’origine de l’exclusion de la candidature de l’Algérie aux BRICS. Abu Dhabi est considérée, désormais, comme le diable en personne par Abdelmadjid Tebboune », écrit Algérie Part, dont le propriétaire et le rédacteur en chef n’est autre qu’Abdou Semmar, condamné par contumace à la peine de mort par le régime algérien et exilé actuellement en France.

Et le portail algérien de poursuivre qu’en raison de « ses multiples dérapages qui peuvent provoquer d’intenses polémiques et discréditer l’Etat algérien, les services du Palais Présidentiel d’El-Mouradia hésitent énormément à valider la diffusion de tout le contenu intégral des échanges d’Abdelmadjid Tebboune avec les patrons des médias publics et privés conviés à sa rencontre le 3 octobre dernier ».