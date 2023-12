La ville de Marrakech accueille, ce lundi soir, la cérémonie annuelle de remise des prix de la Confédération Africaine de Football « CAF Awards » pour la saison 2023.

Le Maroc abrite ainsi pour la 2e année consécutive cet événement phare du ballon rond africain, après l’édition 2022 tenue au Complexe Mohammed VI de football de Maâmora.

Pour cette édition 2023 des « CAF Awards », c’est le Palais des Congrès de Marrakech qui est le théâtre de cette fête de l’excellence du football africain, ce qui vient confirmer, si besoin est, la réputation du Maroc comme destination de choix pour les plus grandes manifestations sportives continentales et internationales, grâce à son expérience dans l’organisation d’évènements sportifs d’envergure et ses nombreux atouts en termes d’infrastructures sportives et hôtelières, ainsi qu’en matière de logistique.