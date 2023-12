Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi, a annoncé dimanche le boycott de son pays de la cérémonie des CAF Awards. Celle-ci aura lieu ce lundi à Marrakech.

La délégation algérienne ne sera pas présente ce lundi en début de soirée à Marrakech. Walid Sadi, patron du football algérien a lancé un appel au boycott de la cérémonie des CAF Awards prévue ce lundi à partir de 18h marocaine.

Depuis l’annonce par la CAF des derniers finalistes des différents prix des CAF Awards, l’encre ne cesse de couler en Algérie. La dernière liste des finalistes pour le Ballon d’Or en a indigné plus d’un, au Maroc comme en Algérie. Mais du côté de la FAF, le mot est passé: personne ne doit se rendre à Marrakech.

