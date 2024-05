Depuis le début de matinée du samedi, l’espace réservé à la cérémonie de signature des romans de l’auteur saoudien Osamah Almuslim au SIEL a été pris d’assaut par des milliers de fans, poussant la direction du salon à interrompre de manière inopinée la cérémonie.

Qui a dit que les Marocains n’étaient plus passionnés de littérature arabe et en particulier du roman ? À voir l’engouement sans précédent des fans de l’écrivain saoudien Osamah Almuslim, qui s’est trouvé à son arrivée au Salon international de l’édition et du livre (SIEL 2024) face à une salle d’ores et déjà bondée, on dirait que le roman arabe a le vent en poupe.

Une énorme foule de jeunes et d’adolescents s’est constituée samedi pendant des heures avant d’accueillir l’auteur de La Peur (Khawf) sous les acclamations et les youyous !

Face aux files d’attente énormes et afin d’éviter un mouvement de foule, les autorités ont décidé d’interrompre la séance de dédicaces.

Avec beaucoup de monde au mètre carré, le risque d’y avoir des victimes était palpable surtout quand des évanouissements chez des adolescentes ont commencé à se succéder.

Face à cette situation inédite, les autorités sont intervenues auprès de la direction du salon pour éviter le pire.

L’homme derrière le succès de la Fantasy arabe, genre littéraire nouveau dans le monde arabe apparenté à la science-fiction, a révélé la raison de l’arrêt de la cérémonie de signature, critiquant la propagation d’une rumeur selon laquelle il aurait laissé ses fans et s’en était allé et appelant à mettre fin à cette attaque dont il était victime sur les réseaux sociaux.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Osamah Almuslim أسامة المسلم 🇸🇦‎‏ (@‏‎osamahalmuslim‎‏)‎‏

Compte tenu de l’interruption de la séance de dédicaces, le ministère de la Culture envisage d’organiser une tournée pour l’écrivain pour signer ses romans dans la plupart des villes marocaines, selon ce que l’auteur a déclaré sur sa page officielle Instagram.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Osamah Almuslim أسامة المسلم 🇸🇦‎‏ (@‏‎osamahalmuslim‎‏)‎‏

L’auteur des « Jardins d’Arabistan » a exprimé sa gratitude aux lecteurs venus de diverses provinces marocaines et aux autorités intervenues à point nommé pour éviter des incidents regrettables, regrettant de ne pas pouvoir signer pour tout le monde en raison du nombre très élevé. Il a expliqué que les organisateurs de l’événement ont essayé de gérer la foule, mais qu’il était impossible de signer pour tout le monde au vu des risques.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Osamah Almuslim أسامة المسلم 🇸🇦‎‏ (@‏‎osamahalmuslim‎‏)‎‏