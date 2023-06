La 28e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) a été inaugurée hier, jeudi 1er juin, à Rabat. Tour d’horizon de ce qu’il ne faut pas manquer:

Le prix Nobel de littérature nigérian, Wole Soyinka, invité d’honneur

Le Nigérian Wole Soyinka, dramaturge, poète, romancier et essayiste est lauréat du prix Nobel de littérature 1986. Il a publié plus de quarante ouvrages, et reste actif sur diverses organisations internationales artistiques et des droits de l’Homme. Il est né et a fait ses études au Nigéria, ainsi qu’au Royaume-Uni.

Agé de 88 ans, Soyinka a occupé plusieurs postes universitaires à travers le monde. Il est Professeur émérite en littérature comparée, Université Obafemi Awolowo, Nigeria, membre honoraire à vie du Churchill College, Cambridge, Royaume-Uni, et Overseas Hutchins Fellow à l’Université Harvard, Etats-Unis.

Wole Soyinka est essentiellement un dramaturge, mais ses œuvres couvrent divers genres littéraires – de la poésie, en passant par la fiction dramatique, la prose jusqu’aux essais, en grande partie portant sur l’exploration de la condition humaine sous le prisme binaire du pouvoir et la liberté.

«Un tigre ne proclame pas sa tigritude, il saute sur sa proie», prononce-t-il en 1962, inventant ainsi le concept de la « tigritude ». Il s’agit d’une réponse à la pensée de la négritude, présentée comme émancipatrice pour les personnes noires et développée entre autres par Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire.

Sa compilation d’essais en deux volumes capture près d’un demi-siècle de ses réflexions à ce sujet, et thèmes alliés, à travers les cultures, la politique et les histoires. Publiée en mars 2023, elle s’intitule « De pouvoir et de liberté ». L’auteur a également publié récemment « Chroniques du pays des gens les plus heureux du monde », inclus dans les 100 œuvres de fictions exceptionnelles en 2021, et traduit en plusieurs langues en mars 2023.

Une rencontre avec Wole Soyinka est prévue vendredi 9 juin, de 18h30 à 19h30 en salle Ribat Al-Fath, modérée par Ali Benmakhlouf (Maroc).

Le Québec, pays invité d’honneur

Après la célébration l’année dernière du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Canada, le Québec est reçu au SIEL 2023 en tant qu’invité spécial. Cet échange culturel promet aux visiteurs du Salon la découverte des dernières nouveautés du monde de l’édition et du livre québécois. Une trentaine d’auteurs et éditeurs sont prévus au programme. Programme complet du SIEL à consulter en cliquant ici.

Rencontre avec Abdelatif Laâbi autour de son dernier livre

« La terre est une orange amère », de Abdellatif Laâbi, aux éditions le Castor Astral, 2023 sort en librairies le 8 juin. « Beaucoup de mes questions / ont vieilli / ou du moins / pris du plomb dans l’aile / mais ma rage / celle des débuts / quand j’ai pris la parole / pour ne plus la lâcher /cette rage-là elle est restée intacte », lit-on dans le résumé.

Ce recueil est un livre bilan et un livre de sagesse. Il s’en dégage une étonnante énergie communicative. La poésie d’Abdellatif est une poésie du présent, une célébration inconditionnelle de la vie malgré le temps qui passe.

Lire aussi : L’Espagne en force à la 28ème édition du SIEL

Sa poésie est imprégnée par la situation géopolitique du monde, des conflits et par la guerre en Ukraine. Il assemble anecdotes et fragments de pensées personnelles et réaffirme les combats à mener pour plus de justice, d’égalité et de liberté: « Avis aux tyrans je n’ai pas dit mon dernier mot! ».

La rencontre avec Abdellatif Laâbi aura lieu le dimanche 4 juin de 12h30 à 13h30, dans la salle Les Oudaïas, modérée par Younès Ajarraï.

« Littérature et pouvoir », table ronde avec Najat Vallaud-Belkacem

Le livre est un produit culturel qui se nourrit de la circulation des énergies sociales, mais qui la nourrit à son tour. Cela permet à la littérature de jouer un rôle crucial dans la consolidation tout comme dans la subversion du pouvoir. Avec un pouvoir politique qui se déplace de plus en plus vers la droite et un pouvoir culturel qui s’installe clairement à gauche, peut-on résister à l’un sans contribuer à la consolidation de l’autre? Une résistance radicale est-elle encore possible?

Les invités de cette table ronde sont Kamal Benkirane (Maroc-Canada), Najat Vallaud-Belkacem (France), Yvon Rivard (Québec-Canada), Kateri Lemmens (Québec-Canada). Modérée par Hafsa Bekri Lamrani (Maroc), la rencontre aura lieu le dimanche 4 juin de 18h30-19h30 au Pavillon du ministère.

« Le Maroc dans le monde nouveau », témoignages avec le ministre de l’Education nationale Chakib Benmoussa

Le Maroc de 2023 n’est ni celui hérité de la période coloniale, ni celui des années 70, 80 et 90. Certes, c’est un Maroc qui a ses propres défis économiques, sociaux, politiques et sociétaux, mais c’est un Maroc qui se développe, qui se modernise, et qui est devenu un acteur qui compte sur la scène régionale et mondiale.

Ses contributions au règlement pacifique des conflits régionaux, et à la gestion multilatérale des problématiques cruciales de notre temps, comme les migrations, le climat, le dialogue entre les civilisations, les cultures et les religions et l’action solidaire en matière de catastrophes naturelles et sanitaires constitue l’expression de cette nouvelle réalité.

Mais le Maroc a à son actif des «succes-stories» et de grands chantiers structurants, portés par un Nouveau

Modèle de Développement et une nouvelle vision géostratégique en matière de relations extérieures, qui le hissent déjà au rang d’acteur majeur dans le Nouveau Monde qui se profile à l’horizon.

Avec: Chakib Benmoussa (Maroc), Claudio Ruff Escobar (Chili), Philip Clerc (France), Michel Venne (Canada), Caroline Seck Kendem (Cameroun), Angela sofia benoliel cotinho (Portugal). Modération: Farida Moha (Maroc). La rencontre aura lieu mardi 6 juin de 15h à 16h, dans la salle Ribat-Al-Fath.

Lire aussi : SIEL: Loubaba Laalej présente son ouvrage « L’Amour et l’Art »

Pour rappel, la 28e édition du SIEL se déroule du 2 au 11 juin 2023 dans l’espace OLM Souissi à Rabat. Cette édition réunira 737 exposants, dont 287 exposants directs et 450 exposants indirects, provenant de 51 pays. Ils présenteront au public une vaste sélection de plus de 120 000 titres, offrant une grande diversité de contenus aux dimensions culturelles et épistémologiques pluridisciplinaires.

De plus, cette édition se distinguera par l’organisation de 221 rencontres articulées autour de thématiques novatrices, enrichies par la participation de 661 écrivains, intellectuels et poètes. Par ailleurs, des rencontres professionnelles sont prévues pour aborder les multiples enjeux et défis propres à l’industrie du livre ainsi qu’à la promotion de la lecture confirmant ainsi la position du SIEL comme plateforme d’échange sur la scène internationale.

Les enfants et les jeunes restent au cœur de la programmation culturelle du SIEL avec au menu 660 ateliers scientifiques et artistiques autour du thème « Mon Maroc » dans un espace convivial alliant apprentissage et loisir.