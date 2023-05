L’écrivaine et artiste-peintre Loubaba Laalej présentera son dernier ouvrage « L’Amour et l’Art », samedi dans le cadre de la 28ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), prévue du 1er au 11 juin.

La cérémonie de signature du livre aura lieu à partir de 15h à la galerie de la Ligue des écrivaines du Maroc.

Dans cet essai de 203 pages, l’écrivaine décortique les rapports entre Amour et Art d’un point de vue philosophique, historique et artistique, en s’appuyant sur sa vaste culture, la virtuosité de son texte, la fluidité de son style et la puissance de sa peinture.

Loubaba Laalej propose une relecture intégrale de ces thèmes dans une langue poétique renouvelée, d’une tonalité à la fois classique et moderne, pour mettre en évidence les diverses facettes de l’amour et de l’art qui méritent d’être pensés en leurs fonds et leurs sources.

« De la plus haute Antiquité à nos jours, ils ont été des millions à célébrer l’amour, dans des discours, des poèmes, des chants, des pièces de théâtre, des films. Mais aussi dans l’architecture, la sculpture ou la peinture (…) Bien évidemment, l’art s’est emparé du thème dès que l’homme a été en capacité d’aimer », indique le journaliste et enseignant-chercheur Claude Malin dans la préface de l’ouvrage.

Dans une autre préface, l’universitaire et critique littéraire Mostafa Ennahhal considère que « les textes et travaux de Loubaba nous portent à l’archétype platonicien, évoqué dans ce livre, qui montre que l’amour-beauté résidant en tel ou tel corps est sœur de l’amour-beauté qui réside en un autre », ajoutant que « l’amour nous rattache donc à l’idée de la beauté dont les beaux corps et les belles âmes ne sont que des reflets ».

Native de Fès, Loubaba Laalej est une artiste-peintre et écrivaine, membre de la Ligue des écrivaines du Maroc et du Bureau permanent de la Ligue des écrivaines d’Afrique. Elle a publié beaucoup d’ouvrages sur son expérience créative dont “Émergence fantastique”, “Mes univers” et “Dames du monde: entre l’ombre et la lumière”. Laoubaba Laalej est également l’auteure d’une dizaine de recueils de poésie dont “Fragments”, “Pensées vagabondes”, “Melhoun et peinture” et “Chuchotement du silence”.