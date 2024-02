Le déficit en pluviométrie est estimé à 60% par rapport à la moyenne de la même période, ce qui a impacté négativement le remplissage des barrages de ce bassin, a déclaré mercredi à Nouaceur le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

S’exprimant à l’ouverture des travaux du Conseil d’Administration de l’Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia (ABHBC) au titre de l’année 2023, Baraka a ajouté que « la succession des années de sécheresse a eu un impact négatif sur les niveaux de toutes les nappes souterraines du bassin, surtout la nappe de Berrechid qui a enregistré une forte baisse, d’environ 4 mètres ».

Nizar Baraka: « L’Interconnexion des Bassins de Sebou et Bouregreg a permis d’éviter des coupures d’eau »

A cet effet, a-t-il soulevé, la période allant du 1er septembre 2023 au 26 février 2024 a été caractérisée par un déficit en pluviométrie estimé à 60% par rapport à la moyenne de la même période, ce qui a impacté négativement le remplissage des barrages de ce bassin, dont le taux a atteint le 26 février 2024 23,4% contre 27,5% à la même date l’année dernière.

Afin de mieux gérer cette situation exceptionnelle, Baraka a relevé que le gouvernement poursuit la mise en œuvre de projets structurants dans le bassin du Bouregreg et de la Chaouia.

Ces projets concernent particulièrement le lancement imminent du démarrage de la réalisation de la station de dessalement de l’eau de mer de la ville de Casablanca, pour une capacité de production de 200 millions m3/an et qui atteindra 300 millions m3/an dans sa 2ème phase de réalisation, ainsi que le lancement des appels d’offres pour la réalisation du Barrage Boukhmiss dans la province de Khémisset, d’une capacité de stockage de 650 millions m3, en plus de la programmation du lancement des appels d’offres pour la réalisation du Barrage Ain Ksob dans la province de Ben Slimane.

Kherrati: «Évitez l’huile d’olive non étiquetée en période de sécheresse»

A cela s’ajoute la poursuite de l’exploration des nappes phréatiques et la mobilisation de ressources en eau supplémentaires, et la programmation de 3 petits barrages dans ce bassin. « L’étude de la réalisation de la deuxième tranche du projet d’interconnexion entre les bassins du Sebou, Bouregreg et Oum Er-Rbia est en cours », a-t-il annoncé.

Ce projet permettra de renforcer les ressources en eau au niveau du barrage Al Massira pour garantir l’approvisionnement en eau potable et permettre l’irrigation des périmètres des Doukkala, des Béni Amir et des Béni Moussa. Se poursuivront également la réalisation des projets de réutilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage des espaces verts au niveau de ce bassin ainsi que la mise en œuvre du programme de sensibilisation pour l’économie de l’eau.

Dans ce sens, Baraka a fait savoir que des mesures diversifiées ont été prises, notamment celles relatives à la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable et industrielle dans des conditions normales au niveau des villes et zones rurales.

Il s’agit notamment de la réalisation de forages de reconnaissance et d’exploitation, du recours aux camions citernes pour soutenir l’approvisionnement en eau potable dans les zones rurales qui connaissent une pénurie d’eau.

En parallèle, il a été procédé à la mise en œuvre des circulaires et des décisions des Walis et Gouverneurs, pour suivre l’état des ressources en eau disponibles dans le bassin et inciter à économiser l’eau. Dans ce sens, une convention de partenariat, d’un coût de 2,88 milliards de dirhams, a été signée pour le financement, la réalisation et l’exploitation de projets d’urgence pour la consolidation de l’approvisionnement en eau potable de la région de Casablanca-Settat.