Le projet d’interconnexion des Bassins de Sebou et Bouregreg a permis jusqu’au 28 courant, le transfert de 186 millions m3 d’eau au barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah, a indiqué, mercredi à Nouaceur, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

S’exprimant à l’ouverture des travaux du Conseil d’Administration de l’Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia (ABHBC) au titre de l’année 2023, M. Baraka a souligné que ce projet a garanti l’approvisionnement en eau potable de la zone côtière Rabat-Casablanca et permis d’éviter une coupure d’eau au niveau de cette zone à partir du 18 décembre dernier.

ضِمنَها قرب إعطاء الإنطلاقة لأشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، ودراسة إنجاز الشطر الثاني من مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع .. إليكم أبرز النقاط التي تم التطرق إليها خلال أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية pic.twitter.com/0ard9MixrS — Ministère de l’Equipement et de l’Eau (@Equipement_Eau) February 28, 2024

Mettant en avant la conjoncture climatique exceptionnelle marquée par de faibles précipitations, qui ont eu des conséquences sur l’approvisionnement en eau potable au niveau de ce bassin, le ministre a affirmé que le gouvernement œuvre à tous les niveaux, pour traiter la problématique de l’eau.

Et de faire observer que ces efforts tiennent compte des spécificités de la région de Casablanca-Settat en tant que pôle économique principal du Maroc et la plus grande région de par sa population, ce qui nécessite des programmes particuliers compte tenu de la pression croissante exercée sur ses ressources en eau et leur évolution future.

Passant en revue les réalisations importantes du Royaume dans le domaine de l’eau, Baraka a souligné que le bassin du Bouregreg et de la Chaouia a été marqué au cours de l’année écoulée par la réalisation des travaux de la tranche urgente du projet d’interconnexion des Bassins de Sebou et Bouregreg pour le transfert d’un volume de 300 à 400 millions m3 à partir du barrage de garde Sebou dans le bassin du Sebou au barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah dans le bassin du Bouregreg.

Ainsi, « depuis la mise en service de ce projet en août 2023 et jusqu’au 28 février courant, 186 millions m3 d’eau ont été transférés au barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah », a-t-il assuré.

Le Bassin a été marqué également par l’interconnexion des réseaux d’eau potable du nord et du sud de Casablanca, pour le renforcement de l’approvisionnement en eau potable à partir du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah, la réalisation du petit barrage Dhar Laasma dans la province de Benslimane avec une capacité de 2,5 millions m3, et la réalisation des forages de reconnaissance et d’exploitation pour le renforcement de l’approvisionnement en eau potable dans les régions déficitaires.

Il a été également question du renforcement de la communication et de la sensibilisation sur la situation hydrique nationale critique, pour inciter les citoyens à changer leur comportement vis-à-vis de l’eau et adopter des pratiques économisant sa consommation, et du lancement en août 2023, de la plateforme numérique de gestion des demandes d’autorisations d’exploitation du domaine publique hydraulique.

Par ailleurs, le ministre a expliqué que le bassin du Bouregreg et de la Chaouia, à l’instar du reste des bassins du Royaume, a connu cinq années consécutives de sécheresse. L’année hydrologique 2022-2023, a-t-il précisé, a connu un déficit des précipitations de l’ordre de 45 % par rapport à la moyenne annuelle normale, ce qui a affecté négativement les apports d’eau dans les barrages du bassin, enregistrant ainsi un déficit moyen estimé à 72 %.