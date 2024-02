En réponse à une question d’un député espagnol, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez a souligné que la position de Madrid sur le Sahara marocain «est pleinement conforme à la légalité internationale».

Le gouvernement espagnol, présidé par Pedro Sanchez, a réitéré son soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara à travers une réponse à une question d’un député espagnol, Inarritu Garcia.

«La position de l’Espagne sur le Sahara (…) est pleinement conforme à la légalité internationale», a indiqué l’exécutif espagnol dans une réponse écrite rappelant que cette position est en phase avec la déclaration commune adoptée le 7 avril 2022 à l’occasion de la rencontre entre le Roi Mohammed VI et Pedro Sanchez, ainsi que la déclaration du 2 février 2023 lors de la tenue de la XIIe Réunion de Haut Niveau (RAN) entre l’Espagne et le Maroc à Rabat.

Dans sa réponse, le gouvernement espagnol assure également que Madrid «favorise une solution politique mutuellement acceptable dans le cadre de la Charte des Nations Unies et des résolutions du Conseil de sécurité».

«L’Espagne soutient les efforts de l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura. Son travail est fondamental et bénéficie du plein soutien du gouvernement espagnol », a-t-il poursuivi.

Sur un autre registre, l’Exécutif espagnol assure qu’il continuera à «soutenir la population sahraouie dans les camps comme toujours».

«L’Espagne est traditionnellement le premier donateur bilatéral en Europe et l’un des donateurs avec la plus grande présence et capacité de dialogue avec les autorités sahraouies chargées de la coopération, les agences des Nations Unies et les ONG, conservant ainsi notre statut de principal donateur international d’aide humanitaire dans ce domaine», conclut-il dans sa lettre datée du lundi 12 février 2024.