Après s’être vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par les autorités espagnoles, la séparatiste Aminatou Haidar a décidé d’aller plus loin et d’ester le gouvernement espagnol en justice.

En décembre 2023, l’autoproclamée passionaria des droits de l’homme avait, de son propre chef, révélé la décision du gouvernement espagnol de non-renouvellement de son titre de séjour, et ce lors du dénommé « festival international du film sahraoui » (FISahara) à Madrid.

Lire aussi. Indésirable en Espagne, la séparatiste Aminatou Haidar s’en prend à Sanchez

Selon les informations de El Debate, l’avocate de Haidar, Fatma El Galia Mohamed-Fadel, « et après avoir fait appel à plusieurs reprises de la décision par la voie administrative, a présenté, vendredi dernier, un recours contentieux-administratif« .

La même avocate estime que « la décision de ne pas renouveler le titre de séjour de Haidar est une question politique plutôt que juridique« , imputant ce non-renouvellement au « changement de la position du gouvernement espagnol concernant le Sahara« , laquelle a été exprimée en 2022 par le patron de l’exécutif espagnol, Pedro Sánchez, lequel a reconnu la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud et considéré le plan d’autonomie comme étant « la base la plus réaliste et la plus crédible ».

Haidar s’en est déjà prise au Premier ministre Sanchez en dénonçant ce qu’elle avait qualifié, par la voie de son avocate, d’ « agressivité » exercée par le gouvernement espagnol à son encontre.

Lire aussi. L’Espagne oppose une fin de non-recevoir à la séparatiste Aminatou Haidar

« J’avais un titre de séjour pour raisons humanitaires pour me faire soigner et après 18 mois d’attente de la réponse du gouvernement espagnol, le refus m’a surpris, tout comme mon avocate », avait-t-elle révélé en marge du même festival précité.

« En mai dernier, la délégation du gouvernement à Madrid lui a notifié qu’elle s’était vu refuser son permis de séjour pour l’avoir demandé hors délai, étant entendu que la demande datait de mai 2022 et qu’elle avait dépassé le délai de trois mois pour demander le renouvellement une fois le permis en cours expiré« , précise-t-on de même source.