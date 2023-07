« L’Italie salue les efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc », tels que reflétés dans la résolution 2654 du Conseil de sécurité du 27 octobre 2022, précise-t-on dans ce Plan d’action, signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita et son homologue italien, M. Antonio Tajani.

Se référant à l’initiative marocaine d’autonomie, l’Italie réaffirme également ‘’son appui aux efforts du Secrétaire Général de l’ONU pour poursuivre le processus politique visant à parvenir à une solution politique, juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara, qui repose sur le compromis en conformité avec la résolution 2654’’, souligne-t-on dans le document.

L’Italie, dans ce même Plan d’action, ‘’encourage toutes les parties à poursuivre leur engagement dans un esprit de réalisme et de compromis, dans le contexte d’arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies’’.

Le plan d’action, conclu dans la continuité de la Déclaration conjointe signée, à Rabat, le 1-er novembre 2019, constitue une mise en œuvre concrète du Partenariat Stratégique multidimensionnel entre le Maroc et l’Italie ; un partenariat orienté vers le dialogue permanent et la coopération pratique et mutuellement avantageuse entre les deux pays.

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, effectue une visite de travail en Italie, ce mercredi 05 juillet, à l’invitation de son homologue italien, Antonio Tajani.

Il s’agit de la première visite de M. Bourita en Italie après la nomination, en octobre 2022, de Tajani en tant que Vice-Président du Conseil des Ministres et Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de la République italienne.