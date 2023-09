Le secrétaire d’Etat adjoint américain pour l’Afrique du Nord, Joshua Harris, se rend vendredi au Maroc dans le cadre des consultations pour le dossier du Sahara marocain.

Josh Harris est attendu vendredi au Royaume pour aborder des dossiers régionaux ainsi que celui du Sahara Marocain. Il ira également en Algérie dans le cadre de la même mission, souligne le Département d’Etat américain.

« Le secrétaire adjoint Josh Harris se rend au Maroc et en Algérie pour mener des consultations sur la sécurité régionale et réaffirmer le plein soutien des États-Unis au processus politique des Nations unies pour le Sahara », indique le Département US dans un tweet sur X.

Deputy Assistant Secretary Josh Harris is traveling to Morocco and Algeria to consult on regional security and reaffirm full U.S. support for the @UN political process for Western Sahara.

