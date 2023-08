Regrettant les «déconvenues» de la France en Afrique du Nord et ses «échecs et reculades» en Afrique en général, les sénateurs Roger Karoutchi, Bruno Retailleau et Christian Cambon ont adressé une lettre ouverte au président de la République, signée par 94 parlementaires issus de plusieurs bords politiques, dans laquelle ils appellent Emmanuel Macron à reconnaitre la marocanité du Sahara.

Constatant que la France est en train de perdre pied en Afrique au profit de la Russafrique sur le plan militaire, la Chinafrique sur le plan économique et l’Américafrique, 94 parlementaires français appellent Emmanuel Macron à mettre à plat la vision française de l’Afrique.

S’agissant des relations de l’hexagone avec l’Afrique du Nord et en particulier avec les deux forces rivales, à savoir le Maroc et l’Algérie, les sénateurs français pointent du doigt le double jeu de l’Algérie et remettent en cause la politique d’équilibriste du Quai d’Orsay avec l’Algérie, qui pousse le Maroc «à chercher ailleurs qu’à Paris des partenaires militaires et économiques».

«En Afrique du Nord, que de déconvenues là aussi. Le président Abdelmadjid Tebboune, parvenu au pouvoir dans des conditions difficiles du fait du Hirak, fait souffler le chaud et le froid, parlant parfois de rapprochement et d’une visite officielle (régulièrement déprogrammée) et parfois du «Grand Satan» français responsable de tous les maux du peuple algérien», écrivent les parlementaires, précisant que «ce mouvement de balancier pousse de nombreux responsables français à remettre en cause les accords de 1968 qui n’ont d’ailleurs plus de sens».

«Au Maroc, les atermoiements français sur le Sahara (alors que l’Espagne et l’Allemagne ont reconnu la souveraineté marocaine) et la politique d’équilibriste du Quai d’Orsay avec l’Algérie, poussent le Palais royal à chercher ailleurs qu’à Paris des partenaires militaires ou économiques», déplorent ils.

Ci-après la lettre:

Monsieur le président de la République,