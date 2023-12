Le secrétaire adjoint Joshua Harris est actuellement en Algérie pour y mener une « série de consultations » sur le Sahara marocain. Il y trois mois, jour pour jour, le diplomate américain avait réaffirmé, depuis Rabat, le soutien des Etats-Unis au plan marocain d’autonomie.

« Le secrétaire d’Etat adjoint Joshua Harris est arrivé à Alger pour entamer une série de consultations avec l’Algérie et le Maroc sur la promotion de la paix régionale et l’intensification du processus politique des Nations unies au Sahara occidental afin de parvenir sans plus tarder à une solution durable et digne », indique le compte officiel du Département d’Etat sur X.

Lors de sa dernière rencontre avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, Josh Harris avait également « souligné l’appréciation des Etats-Unis des efforts cruciaux du Maroc face à un large éventail de défis régionaux et mondiaux, notamment la lutte contre l’instabilité au Sahel, le soutien aux élections libyennes et la promotion de mesures égales de liberté, de sécurité et de prospérité pour les Israéliens et les Palestiniens ».

Le diplomate US avait aussi rappelé que les Etats-Unis continuent de considérer le plan d’autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste, avant de passer en revue ses récents voyages dans la région et affirmer « le soutien total des États-Unis à l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, Staffan de Mistura » ainsi que « l’importance de l’engagement avec l’Envoyé personnel dans un esprit de réalisme et de compromis ».