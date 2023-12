Le sénateur colombien German Alcides Blanco Alvarez, président du groupe d’amitié Colombie/Maroc au Sénat, a fustigé lundi à Rabat, la décision « erronée » du gouvernement de son pays de reconnaître la pseudo-rasd.

A l’issue de ses entretiens avec le Président du Conseil Royal Consultatif des Affaires Sahariennes (CORCAS), Khalihenna Ould Errachid, M. German Blanco a réitéré le rejet de cette décision par le Sénat colombien.

La décision du gouvernement colombien de reconnaitre « un groupe séparatiste et terroriste » est « source de préoccupation au Sénat colombien et à la commission des relations extérieures », a-t-il poursuivi, notant que la visite de la délégation du sénat au Maroc vise à exprimer de manière officielle la position de la Chambre haute du Congrès colombien.

Le sénat colombien a adopté récemment une nouvelle motion appuyant sans équivoque l’intégrité territoriale du Maroc et sa souveraineté sur son Sahara, et réitérant le rejet catégorique des « représentants légitimes du peuple colombien » à «la décision malavisée » du gouvernement actuel d’établir des relations avec la pseudo-rasd.

«En tant que Sénateurs et représentants légitimes du peuple colombien, nous rejetons profondément cette décision malavisée du gouvernement actuel, qui ne représente en rien la position des Colombiens à l’égard du Maroc, et nous réitérons notre position ferme de respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc », lit-on dans la motion adoptée par une écrasante majorité de 65 Sénateurs sur les 105 que compte la chambre haute du Congrès colombien.

(3) 🇲🇦 Rabat MARRUECOS Parte importante de nuestra misión, reunión con el Consejo Real Consultivo para los asuntos Saharianos CORCAS, presidida por Khalihenna Ould Errachid Respaldo mayoritario del @SenadoGovCo a Marruecos y sus causas. Recibimos estudio técnico. Lun 4 Dic 👇 pic.twitter.com/sJmwAXdxRg — German Blanco A (@GermanBlancoA) December 5, 2023

Le président du groupe d’amitié Colombie/Maroc au Sénat colombien a plaidé pour la préservation et la consolidation des liens historiques entre la Colombie et le Maroc.

Le Sénat colombien, qui a adopté récemment une motion appuyant l’intégrité territoriale du Maroc, rejette « catégoriquement » la décision du gouvernement d’établir des relations diplomatiques avec le polisario ou “de légitimer sa présence” sur le territoire colombien, a-t-il affirmé lors d’un point de presse conjoint avec le président de la Chambre des conseillers, Naam Miyara.

(1) 🇲🇦 Rabat MARRUECOS Visita oficial parlamentaria @SenadoGovCo a Cámara Consejeros (Senado) Enaan Mayara (Pdte) y mesa directiva = entrega oficial y diálogo Constancia 65 Senadores COLOMBIA = Rechazó a Política exterior gobierno @petrogustavo caso Frente Polisario Lun 4 Dic pic.twitter.com/2L96srLS69 — German Blanco A (@GermanBlancoA) December 4, 2023

« Une grande préoccupation est ressentie au sein du parlement colombien, suite à la décision du gouvernement actuel de légitimer, pour la première fois, la présence du polisario sur le territoire national’’, a indiqué M. German Blanco.

Il a, à cette occasion, présenté la motion adoptée par le Sénat colombien, qui a apporté un appui sans équivoque à l’intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté sur son Sahara, tout en réitérant le rejet catégorique par « les représentants légitimes du peuple colombien » de « la décision malavisée » du gouvernement actuel d’établir des relations avec la pseudo-rasd.

Il a, dans ce sens, fait remarquer que les signataires de cette motion rejettent catégoriquement les relations qu’entretient le gouvernement colombien actuel avec le polisario.

‘’Les Colombiens, que nous représentons au sein du sénat, accordent une grande importance aux relations avec le Maroc, que nous souhaitons maintenir dans l’avenir’’, a poursuivi le sénateur German Blanco, mettant en avant les liens de fraternité historiques entre les deux Etats.

Il a, par ailleurs, fait observer que les législateurs colombiens œuvrent pour sauvegarder et renforcer les relations entre le Maroc et la Colombie, comme aurait dû faire le président actuel, dont la politique extérieure «ne nous représente pas».

Pour sa part, le président de la chambre des Conseillers a souligné l’importance de l’adoption de cette nouvelle motion, la qualifiant de décision parlementaire importante.

Ces entretiens, a poursuivi M. Mayara, ont permis d’examiner les moyens de développer l’échange autour des questions d’intérêts parlementaires communs.

‘’La décision du Sénat colombien est une expression claire de soutien au droit légitime du Royaume du Maroc sur la totalité de son territoire’’, a relevé le président de la chambre des conseillers.

تشرفت اليوم باستقبال وفد عن مجلس الشيوخ بجمهورية كولومبيا الذي يقوم حاليا بزيارة عمل لبلادنا في إطار الجهود المشتركة المبذولة لتطوير العلاقات البرلمانية بين المجلسين بالبلدين. pic.twitter.com/CSOG8Cnd6v — Enaam Mayara النعم ميارة (@EnaamMayara) December 4, 2023

Au cours de leur visite dans le Royaume, les membres de la délégation conduite par German Blanco, tiendront une série d’entretiens avec plusieurs responsables marocains.

La délégation colombienne s’est entretenu également avec le Président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami.

(2) 🇲🇦 Rabat

MARRUECOS Reunidos con Pdte Cámara Rptes Marroquí Rachid Talbi Alami y el Pdte grupo de Amistad Parlamentario. Entrega y diálogo Constancia 65 Senadores @SenadoGovCo Rechazó a Posición @petrogustavo sobre Frente Polisario Recibidos en sesión plenaria Lun 4 Dic 👇 pic.twitter.com/aWLMrBUsuE — German Blanco A (@GermanBlancoA) December 4, 2023

Le président du groupe d’amitié Colombie-Maroc au Sénat était accompagné des membres de la commission des Affaires étrangères Jose Luiz Perez Oyuela et Paola Holguin Moreno.

Les entretiens qui se sont déroulés en présence du président du Groupe d’amitié parlementaire Maroc-Colombie, Rafik Majait, ont porté sur les relations entre les Chambres des Représentants marocaine et colombienne, et sur l’importance du renforcement des relations parlementaires bilatérales et multilatérales ainsi que l’échange et le partage des expériences et des expertises.