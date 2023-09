Le Japon a salué les efforts « sérieux et crédibles » du Maroc pour faire avancer le processus politique vers le règlement de la question du Sahara.

Cette position a été exprimée dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères japonais publié à l’issue d’une rencontre, tenue mardi au Caire entre le chef de la diplomatie nipponne, Hayashi Yoshimasa, et son homologue marocain, Nasser Bourita, en marge des travaux du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères.

MFA Nasser Bourita held talks, today in Cairo, with the Minister of Foreign Affairs of Japan, Mr. Hayashi Yoshimasa, on the sidelines of the 160th session of the Council of the League of Arab States at ministerial level, chaired by Morocco. pic.twitter.com/K3oKhp7s6f

— Moroccan Diplomacy 🇲🇦 (@Marocdiplo_EN) September 5, 2023