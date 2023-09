Suite au séisme ayant sévi dans la province d’Al Haouz et sur instructions du Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), un hôpital médico-chirurgical de campagne (HMCC) a été déployé d’urgence dans la commune de Tafingoult relevant de la province de Taroudant.

Mobilisant des équipes médicales constituées de médecins, infirmiers et assistants sociaux des FAR, cet hôpital multidisciplinaire, qui vient s’ajouter à celui installé dans la commune d’Issni (Province d’Al Haouz), offre des prestations médicales et chirurgicales au profit des populations sinistrées.

Opérationnel depuis dimanche dernier, cet HMCC de Tafingoult s’inscrit dans le cadre de la mobilisation générale dans l’objectif de prodiguer les soins nécessaires aux sinistrés et leur prêter assistance.

Dans une déclaration à la MAP, le colonel Mohamed Al Ahmadi, médecin en chef de l’HMCC de Tafingoult, a indiqué que cette structure sanitaire multidisciplinaire dispose de plusieurs spécialités médicales et chirurgicales, outre une unité de soins psychiatriques dédiée à l’accompagnement moral des victimes de ce tremblement de terre ainsi que leurs familles.

De leur côté, des bénéficiaires des prestations fournies par cet hôpital, ont fait part de leur profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI et aux équipes des FAR pour le déploiement de cet HMCC qui contribuera à atténuer les souffrances des sinistrés.

A rappeler que sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, les Forces Armées Royales ont déployé d’urgence la nuit du 9 septembre 2023, suite au séisme ayant sévi dans la région d’Al Haouz, des moyens humains et logistiques importants, aériens et terrestres, ainsi que des modules d’intervention spécialisés à base d’équipes de Recherche et Sauvetage et d’un HMCC.

Les dispositions nécessaires ont été prises au niveau de l’Etat-Major Général des FAR et des Places d’Armes du Royaume, en termes de liaison et de coordination avec les autorités locales, a indiqué un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

Des détachements d’intervention, des avions, des hélicoptères, des drones et des moyens du Génie ainsi que des antennes logistiques sont déployés sur les lieux en vue d’apporter le soutien nécessaire aux différents départements concernés et aux populations sinistrées.