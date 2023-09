L’Assemblée générale a observé une minute de silence en hommage à ceux qui ont perdu la vie lors du tremblement de terre au Maroc.

« Nous exprimons notre plus profonde sympathie et nos plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple marocain », a partagé sur son compte X le président de l’assemblée générale des Nations Unies, Dennis Francis.

The General Assembly observed a moment of silence in tribute to those who lost their lives in the earthquake in #Morocco 🇲🇦.

We extend our deepest sympathy and heartfelt condolences to the Government and the people of Morocco.

