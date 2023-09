L’entraineur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, aurait été aperçu au Santiago Bernabéu lors du match Real Madrid-Real Sociedad. Son but? Observer le jeu de Brahim Diaz.

Selon le média espagnol AS, le sélectionneur de l’équipe nationale, Walid Regragui, aurait assisté hier au Santiago Bernabéu, à l’occasion du match du Real Madrid contre le Real Sociedad. L’objectif de ce déplacement: observer les performances de Brahim Diaz, milieu de terrain de la Roja.

En effet, Walid Regragui convoite plusieurs joueurs binationaux de haut niveau afin de renforcer les rangs de l’équipe nationale en prévision de la CAN prévue en Côte d’Ivoire en janvier-février prochains.

🚨NEW! Coach Walid Regragui était au Santiago Bernabéu lors du match Real Madrid-Real Sociedad avec une mission claire, 'espionner' Brahim Diaz 🇲🇦. pic.twitter.com/HuJMZO2coB — AkramPRO (@iamAkramPRO) September 18, 2023

Si Diaz n’a joué que quelques minutes pendant le match face au Read Sociedad, il s’est illustré par un débordement bien maîtrisé sur le flanc droit pour faire une passe tout aussi précise à Jude Belligham. Ce dernier l’a renvoyée dans la surface de réparation via une tête plongeante cadrée remarquablement, mais le ballon fut remarquablement stoppé par le gardien de but du Read Sociedad.

Lors d’une conférence de presse le 31 août dernier, Regragui avait déclaré au sujet du joueur hispano-marocain: « Bien sûr que Brahim nous intéresse… C’est un joueur qui a de la qualité et qui peut aider l’équipe nationale ».

Egalement la saison dernière, Regragui s’était rendu à Milan pour le rencontrer et avait déclaré: « On a eu une discussion sincère, il a été honnête. Nous, on n’est pas dans la négociation. Il a un délai de réflexion entre nous et l’Espagne. Il aime le Maroc, mais ce sera sa décision. »