Cette semaine a été marquée par le retour de la Ligue des champions. En grande forme, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui et Brahim Diaz sont toujours en compétition pour les demi-finales de la compétition.

Les tant attendues demi-finales de la Ligue des champions ont eu lieu cette semaine. Le Real Madrid de Brahim Diaz a fait le voyage à Munich pour jouer contre le Bayern de Noussair Mazraoui (2-2) tandis qu’Achraf Hakimi et ses coéquipiers du Paris Saint-Germain ont fait face à Dortmund (0-1) à l’Iduna Park.

Ces deux rencontres étaient particulièrement attendues par les fans des Lions de l’Atlas. Et ils ont été servis. En effet, les trois Lions toujours en compétition, ont été à la hauteur dans ces demi-finales de la LDC ce mardi et mercredi.

Le duel Mazraoui x Diaz

Real Madrid-Bayern Munich. Pour les Marocains il s’agissait surtout du duel Mazraoui Diaz. Toutefois, celui-ci n’a démarré qu’à la 76e minute avec l’entrée en jeu du Merengue marocain.

Lors de ce match, Mazraoui s’est démarqué un peu plus que son compatriote madrilène. Transformé par Thomas Tuchel en latéral gauche, Maz’ a bien géré son couloir ce jour-là.

D’ailleurs, les fans du Bayern demandent à ce que l’administration du club de prolonger son contrat avec le club bavarois qui se termine en 2026.

Mazraoui’s contract at Bayern expires in 2026. We better extend him ASAP. pic.twitter.com/bH0cu15nGQ

— Bayern & Football (@MunichFanpage) May 2, 2024