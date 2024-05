Le Paris Saint-Germain d’Achraf Hakimi a joué, hier mercredi à Dortmund, son match aller comptant pour la demi-finale de la Ligue des champions face au Borussia. Au cours de cette rencontre, l’international marocain Achraf Hakimi a battu un nouveau record.

Cette semaine, les fans du ballon rond à travers le monde avaient les yeux rivés sur les demi-finales aller de la Ligue des champions européenne. Le Paris Saint-Germain a ainsi fait le voyage à Dortmund pour y affronter le Borussia, hier mercredi.

Les protégés de Luis Enrique ont buté face au « Mur jaune » en perdant 1-0. Malgré cette défaite qui permet quand même aux Parisiens de garder espoir pour le match retour, Achraf Hakimi s’est offert un nouveau record. Titulaire lors de ce match, il est devenu le Lion de l’Atlas le plus capé en Ligue des champions.

Lire aussi: Ligue des champions: Achraf Hakimi et le PSG battus à Dortmund

Du haut de ses 46 apparitions, Achraf Hakimi a ainsi devancé Hakim Ziyech et ses 45 apparitions. Et il pourrait consolider ce record dès la semaine prochaine lors de la demi-finale retour. Et pourquoi pas en finale… Et vu que le PSG a été récemment sacré champion de Ligue 1 pour la 12e fois, synonyme de Ligue des champions la saison prochaine, le Lions de l’Atlas n’est pas prêt de s’arrêter.