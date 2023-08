L’annonce par les militaires putschistes de la mise à la retraite forcée du président Ali Bongo Ondimba et son placement en résidence surveillée, a provoqué des réactions des chancelleries internationales en cascade.

Alors que la France et l’Union Africaine condamnent le coup d’Etat, la Russie «préoccupée», le Maroc «suit de près» et l’Italie se dit «engagée» pour une solution diplomatique, le Commonwealth a jugé la situation au Gabon «profondément préoccupante» et la Maison blanche suit elle aussi de «très près» la situation.

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a jugé « profondément inquiétante » la succession de coups d’Etat en Afrique ces dernières années et déclaré: « Nous allons rester concentrés sur le travail à faire avec nos partenaires en Afrique et toute la population du continent pour aider à soutenir la démocratie ».

Ancien colonisateur de la République Gabonaise et l’un des plus importants investisseur au pays avec plus de 80 grandes entreprises qui y sont présentes, la France a été le premier à se manifester concernant le coup d’Etat militaire au Gabon.

«La France condamne le coup d’État militaire qui est en cours au Gabon», a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, devant la presse en indiquant que Paris «surveille avec beaucoup d’attention l’évolution de la situation».

«Nous rappelons notre attachement à des processus électoraux libres et transparents», a ensuite déclaré M. Véran à l’AFP, précisant de précédents propos sur les élections gabonaises tenues lors de son compte-rendu du Conseil des ministres.

Au niveau continental, le président de la Commission de l’Union africaine (UA) «condamne fermement la tentative de coup d’Etat» au Gabon, dénonçant «une violation flagrante» des principes de l’organisation continentale, dans un communiqué publié mercredi.

Moussa Faki Mahamat «appelle l’armée nationale et les forces de sécurité à s’en tenir strictement à leur vocation républicaine, à garantir l’intégrité physique du président de la République (Ali Bongo Ondimba), des membres de sa famille, ainsi que de ceux de son gouvernement».

La Russie accusée de soutenir les derniers coups d’Etats en Afrique, notamment au Sahel, s’est dite «profondément préoccupée» par la situation dans ce pays d’Afrique centrale.

«La situation au Gabon est un sujet de profonde préoccupation » et « nous surveillons de près ce qui s’y passe», a déclaré mercredi à Moscou à des journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Le Commonwealth –organisation se composant d’une cinquantaine de pays, en majorité d’anciennes colonies britanniques– qui s’est étendu en juin 2022 à deux anciennes colonies françaises, à savoir le Togo et le Gabon, a jugé la situation au Gabon « profondément préoccupante », rappelant au pays ses obligations en termes de respect de la démocratie.

« Les informations concernant la prise de pouvoir illégale au Gabon sont profondément préoccupantes», a estimé la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, dans un communiqué. Elle a rappelé que les membres du Commonwealth devaient respecter « l’Etat de droit et les principes de démocratie ».

Opposée à une intervention militaire, l’Italie a appelé mercredi à une « solution diplomatique » au Niger, mais aussi au Gabon.

« L’Italie continue à être engagée en faveur d’une solution diplomatique de la crise au Niger mais aussi celle au Gabon, en étroite coordination avec ses partenaires », a déclaré le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani dans un communiqué.

Le Maroc, un pays ami du Gabon et de son président Ali Bongo, a souligné «l’importance de préserver la stabilité de ce pays frère et la quiétude de sa population».

«Le Maroc fait confiance à la sagesse de la nation gabonaise, de ses forces vives et de ses institutions nationales, pour avancer vers une perspective permettant d’agir dans l’intérêt supérieur du pays, de sauvegarder les acquis réalisés et de répondre aux aspirations du peuple gabonais frère», a indiqué le MAE marocain dans un communiqué.

Mercredi, les autorités gabonaises venaient d’annoncer la réélection d’Ali Bongo avec 64,27% des voix quand un groupe d’une douzaine de militaires est apparu sur les écrans de la chaîne de télévision Gabon 24 pour annoncer mettre «fin au régime en place».