La nouvelle rapportée par un certain nombre de médias en ligne, selon laquelle la Commune de Casablanca aurait décidé de lancer des campagnes de désinfection dans plusieurs quartiers de la ville pour faire face aux «punaises de lit» apparues en France, est fausse, a affirmé le membre du Conseil de la ville, Karim Glaibi.

Le conseiller communal également membre de la commission de suivi du secteur de la propreté a précisé, dans un message parvenu à H24info que «la fausse nouvelle n’a pas été diffusée par le Conseil de la ville d’autant plus que «cette compétence est confiée au Ministère de la Santé à travers la Direction de l’Epidémiologie et de la lutte contre les maladies en coordination avec les autorités locales».

La Commune de Casablanca reste engagée dans des campagnes et interventions quotidiennes et régulières basées de lutte contre les vecteurs de maladies et de collecte des animaux errants dans la capitale économique, conformément à l’accord signé entre la Commune et la SDL Casa Environnement, a ajouté la même source, précisant qu’une enveloppe de 20 millions de dirhams y est attribué chaque année.

Ceci étant, le vice-président du Conseil de la Commune de Casablanca, Ahmed Afilal, avait à la presse déclaré que le «Conseil s’est engagé dans des campagnes anticipatives afin d’éviter la propagation de ce genre d’insectes dans la métropole».

Le vice maire chargé du secteur de la propreté a expliqué, dans sa déclaration que ces «campagnes préventives» s’inscrivent dans le cadre du plan de lutte contre la prolifération des insectes, d’autant plus que la ville se caractérise par une forte croissance démographique, qui contribue à la prolifération de ces insectes s’ils apparaissent.

Il a ajouté que ces campagnes s’inscrivent dans le cadre des opérations menées par Casa Environnement pour lutter contre les rongeurs, les insectes nuisibles, les moustiques et les moucherons, qui se propagent largement si les endroits où ils se reproduisent ne sont pas stérilisés.

Notons que le ministère de la Santé a annoncé qu’il prenait toutes les mesures appropriées pour empêcher les «punaises de lit» de pénétrer sur le territoire national et de se propager, en coordination avec toutes les parties prenantes.