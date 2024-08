A Casablanca, les nouvelles lignes T3 et T4 du tramway entreront en service au début de ce mois de septembre.

Après plusieurs mois de tests et de retards, le Conseil de la ville a confirmé l’ouverture de ces nouvelles lignes pour début septembre prochain. Elles seront desservies par 18 rames et viendront renforcer le réseau de tramway pour améliorer le transport dans la métropole.

Concernant la date exacte du lancement de ce service, CasaTransport qui gère le transport urbain dans la métropole, a indiqué à H24info, qu’elle sera publiée prochainement sur son site officiel CasaTramway.

«Les lignes T3 et T4 promettent une expérience de voyage améliorée avec des trajets fluides sur des voies dédiées, des stations modernes et des rames de nouvelle génération. Cette expansion du réseau tramway offrira aux habitants de Casablanca une option de transport fiable et écologique pour leurs déplacements quotidiens en leur permettant d’avoir une ouverture au grand Casablanca et un accès à tout le réseau T1 T2 BW1 et BW2», précise CasaTransport.

L’extension et le renforcement du réseau de tramway font partie des priorités majeures pour la commune de Casablanca. Le Plan d’Action Communal (PAC) place le transport et la mobilité urbaine au cœur de sa politique, d’où l’importance et la nécessité d’élargir le réseau du tramway pour répondre aux défis de transport et fluidifier la circulation dans la métropole. Dans le même contexte, la région Casablanca-Settat a obtenu un financement de 100 millions de dollars (environ 1 milliard de DH) pour le financement des lignes T3 et T4 de tramway, grâce à un accord signé avec la Société financière internationale (SFI).

Pour rappel, ce retard dans le lancement de ces lignes a suscité de nombreuses critiques parmi les habitants, qui se sont interrogés sur les raisons du délai, d’autant plus que les stations sont déjà équipées de guichets électroniques et de distributeurs de tickets.

Le vice-président du conseil communal de Casablanca, Ahmed Afilal, a récemment affirmé à H24info que le retard pris dans le lancement des nouvelles lignes est lié aux opérations de test qui se poursuivent encore: «Les phases de tests ont demandé du temps et les nouvelles lignes seront prêtes pour transporter les citoyens à la fin de cet été.». Le responsable avait, dans ce sens, réfuté l’existence de blocages liés à des failles d’infrastructure ou des problèmes techniques.

La ligne T3 s’étend sur une distance de 14 kilomètres et reliera 20 stations, dont 5 points de correspondance. Elle traversera les boulevards Abdelkader Essahraoui, Idriss El Allam, Idriss Harti, Mohammed VI, la place de la Victoire, Mohammed Smiha pour arriver à la gare Casa-Port.

Quant à la ligne 4, elle desservira 19 stations, dont 3 points de correspondance, sur une distance de 12,5 km, et comprend les boulevards Oqba Ibn Nafi, Idris El Harti, Idris El Allam, l’avenue des FAR, les rues du Nil, Anoual, Oulad Ziane, la place de la Victoire, les rues Rahal Meskini rue Allal Al Fassi pour aboutir au parc de la Ligue arabe, son terminus.