Le Conseil de la commune de Casablanca a tenu, ce mercredi 07 août, une session extraordinaire pour discuter de la gestion du cimetière d’Al Ghofrane. En marge de cette session, la maire de Casablanca, Nabila Rmili a exprimé sa profonde inquiétude sur la situation hydrique de la métropole, jugée «difficile» et «très préoccupante».

Lors de cette session extraordinaire, Rmili a souligné, qu’au cours des quatre derniers mois, la commune de Casablanca a pu assurer un approvisionnement en eau potable pour tous les habitants, grâce notamment à la liaison de la zone sud de Casablanca avec le bassin Bouregreg. « Cette mesure importante a été prise pour éviter les coupures d’eau à Nouaceur, Dar Bouazza… cette connexion avec Bouregreg a sauvé la partie sud de Casablanca sud de la soif », indique la responsable.

Dans le même sillage, Rmili a profité de l’occasion pour annoncer qu’une connexion sera établie entre Casablanca et le port de Jorf Lasfar pour fournir de l’eau potable aux Casablancais. « Nous attendons l’achèvement des travaux et nous aspirons à les terminer en septembre pour pouvoir fournir de l’eau potable dans la partie sud de Casablanca », précise-t-elle.

Lire aussi: Casablanca: un nouveau groupement chargé de la gestion du cimetière Al Ghofrane

Sécheresse, coupures, pénurie… Casablanca fait face à une situation inquiétante depuis plusieurs mois de l’approvisionnement en eau potable. Pour y remédier, les autorités ont adopté des mesures visant à réguler la consommation au quotidien, essentiellement, des coupures d’eau le soir dans certains quartiers ou encore la réduction du débit dans les robinets. Nabila Rmili a précise lors de cette session, que le débit d’eau a été réduit de 10% dans la ville blanche, soulignant que «malgré toutes les mesures prises, la crise demeure préoccupante et critique».

En outre, Nabila Rmili a rappelé l’urgence d’économiser l’eau et exhorté les habitants de la ville à un engagement plus solide, dans le but de rationaliser leur consommation. «Nous ne disposons pas de réserves suffisantes, ce qui nécessite de conjuguer tous les efforts pour ne pas être arriver à une situation plus menaçante», alerte-elle.

En plus d’un manque d’approvisionnement en eau potable, la qualité de l’eau inquiète également les habitants. Bon nombre d’entre eux ont récemment observé un changement du goût de l’eau devenue plus salée dans certains quartiers. Sur les réseaux sociaux, les habitants de la ville blanche s’interrogent sur les raisons de la salinité de l’eau du robinet et interpellé les autorités pour remédier à cette situation.