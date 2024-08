Dans le cadre des mesures préventives et des efforts continus déployés par le Royaume du Maroc, en application des Hautes Instructions Royales, pour suivre et évaluer la situation épidémiologique de l’épidémie de la variole du singe (Mpox), Monsieur le Ministre de la Santé et de la Protection sociale, le professeur Khalid Ait Taleb, a présidé ce vendredi 16 août 2024, une réunion avec le comité scientifique spécialisé, consacrée à l’examen des derniers développements épidémiologiques au niveau national et international.

« Au cours de cette réunion, il a été procédé à un examen et une évaluation de l’efficacité du système de surveillance épidémiologique adopté dans notre pays, qui a fait preuve de son efficacité dans la détection précoce des cas importés et dans la garantie d’une intervention rapide et efficace », précise le ministère.

Ait Taleb a également souligné la nécessité de continuer à renforcer ce système, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

Dans ce contexte, le protocole thérapeutique adopté pour faire face à la maladie de la variole du singe (Mpox) a été discuté, et il a été souligné la nécessité de respecter strictement les procédures thérapeutiques prescrites et de fournir tous les équipements médicaux nécessaires, afin de garantir le traitement des cas éventuels selon les normes de sécurité sanitaire les plus élevées.

Le comité scientifique a salué le succès du protocole thérapeutique actuel au Maroc, qui a contribué au traitement des cas enregistrés sans enregistrer de complications graves.

La réunion a également abordé l’importance d’intensifier les efforts de sensibilisation à l’intention de tous les citoyens, en fournissant les conseils médicaux préventifs nécessaires pour limiter la propagation de l’infection.

Dans ce contexte, le Ministre a appelé à la nécessité de renforcer les canaux de communication avec tous les acteurs du secteur de la santé, afin d’assurer la continuité d’une coordination efficace et une réponse immédiate à toute évolution éventuelle de la situation épidémiologique.

Le département de la santé a conclu la réunion en réaffirmant l’engagement du ministère de la Santé et de la Protection sociale à poursuivre ses efforts et sa coordination avec les différents partenaires et institutions nationales et internationales, afin de garantir la protection de la santé publique et de limiter la propagation de cette épidémie.

« Tout en renouvelant l’appel du ministère de la Santé et de la Protection sociale à tous les citoyens à faire preuve de responsabilité et de vigilance, il exhorte chacun à respecter les directives et les conseils sanitaires adoptés, et à se référer aux sources officielles d’information » prévient le ministère.