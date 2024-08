Aucun cas de la variole du singe (Mpox) n’a été détecté au Maroc depuis des mois, apprend-on, samedi, d’une source autorisée au ministère de la Santé et de la Protection sociale.

« Nous suivons de plus près l’évolution de la situation épidémiologique à l’échelle internationale », a affirmé la même source.

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, a présidé hier une réunion avec le comité scientifique spécialisé, consacrée à l’examen des derniers développements épidémiologiques au niveau national et international.

« Au cours de cette réunion, il a été procédé à un examen et une évaluation de l’efficacité du système de surveillance épidémiologique adopté dans notre pays, qui a fait preuve de son efficacité dans la détection précoce des cas importés et dans la garantie d’une intervention rapide et efficace », précisait le département de la santé dans un communiqué.

Ait Taleb a également souligné la nécessité de continuer à renforcer ce système, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

Dans ce contexte, le protocole thérapeutique adopté pour faire face à la variole du singe (mpox) a été discuté, et il a été souligné la nécessité de respecter strictement les procédures thérapeutiques prescrites et de fournir tous les équipements médicaux nécessaires, afin de garantir le traitement des cas éventuels selon les normes de sécurité sanitaire les plus élevées.