Le milieu de terrain de Genk a été préféré à Matte Smets (Saint-Trond) et au Brésilien Igor Thiago (Club Bruges) lors du référendum organisé du 13 au 24 mai auprès des joueurs et entraîneurs du championnat.

Bilal El Khannouss is the ‘@nieuwsbladsport Talent of the Season’! 🇲🇦🪄

🇳🇱 https://t.co/bN6Qib6Kv3

🇫🇷 https://t.co/lGPTb4NDM3#ProLeagueAwards pic.twitter.com/tGbq5qEIRo

— Pro League (@ProLeagueBE) May 27, 2024