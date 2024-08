Un Airbus d’Air Arabia Maroc reliant Tétouan à Bruxelles s’est trouvé dans l’obligation d’atterrir à Madrid à la suite d’une panne d’automatisation. Détails.

L’incident s’est déroulé le 23 août, mais a été révélé ce mardi par The Aviation Herald. Le vol 30-137 d’Air Arabia Maroc, reliant Tétouan à Bruxelles en Belgique, ne s’est pas déroulé comme prévu. Alors qu’il était en plein vol, l’Airbus A320-200 de la compagnie aérienne a été confronté à une panne d’automatisation.

Les commandes de vol électriques (FlybyWire) sont passées en loi alternate (activée lorsque l’avion perd certains équipements électroniques), en plus de la perte des deux pilotes automatiques et de l’automanette. D’après les informations reçues par The Aviation Herald, l’un des trois Air Data Inertial Reference Unit (ADIRU) était défectueux.

Le commandant de bord a alors décidé de dérouter l’avion vers Madrid. Avec à son bord 174 passagers ainsi que 5 membres d’équipage, l’engin s’est posé sans problèmes dans la capitale espagnole. Il a pu reprendre son trajet après 3 heures et demie et a atteint la capitale belge avec près de 4 heures et demie de retard.