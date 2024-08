Après de nombreux rebondissements, le départ de Bilal El Khannouss du KRC Genk pour rejoindre Leicester en Premier League est sur le point d’être acté, après que les deux clubs ont trouvé un accord.

C’est la fin d’un long feuilleton plein de rebondissements. Bilal El Khannouss, auteur d’une saison dernière exceptionnelle avec le KRC Genk et médaillé de bronze du tournoi de football des derniers Jeux olympiques de Paris avec le Maroc, va finalement pouvoir rejoindre Leicester.

La tension était montée ces derniers jours avec le club belge. Après l’épopée olympique, le joueur marocain a fait savoir son désir de changer de club, mais Genk s’entêtait dans son refus de négocier avec son entourage. Pourtant, ce ne sont pas les offres qui manquaient. L’une des plus notables est venue de Leicester City FC. Le club de Premier League avait fait une offre de 18 millions d’euros (+ 1 million bonus) pour la pépite marocaine, mais Genk, qui espérait vendre le joueur au moins à 35 millions d’euros, l’a refusée.

El Khannouss avait fait part de son mécontentement à son club après cette décision: «Ce matin, Bilal El Khannouss est venu au club pour dire à son entraîneur (par respect pour lui et ses coéquipiers) qu’il ne participerait pas à l’entraînement tant que Genk continuera à lui manquer de respect ainsi qu’à son entourage», avait rapporté le 26 août le journaliste sportif belge Sacha Tavolieri.

Alors que le mercato tire vers sa fin, une bonne nouvelle vient de tomber: Leicester et Genk ont trouvé un accord pour un transfert à hauteur de 20,5 millions d’euros + 2,5 millions d’euros de bonus ainsi qu’une clause de 10 % sur une future revente, ont révélé plusieurs sources au fait du dossier, ajoutant qu’El Khannouss va parapher un contrat de 4 ans.

Et la signature du deal semble imminente. Selon Sacha Tavolieri, le milieu offensif marocain a pris l’avion ce matin avec sa famille et ses représentants afin de rejoindre Manchester pour les tests médicaux et ensuite signer le contrat avec Leicester.

✈️🇲🇦 Bilal El Khannouss now on the plane for a flight scheduled at 10:00 (Belgium time) with his family & representatives in order to join Manchester for medical tests and then to complete his 4 years move to Leicester City. #mercato #LCFC #dimamaghrib #JPL #KRCGenk pic.twitter.com/BG1c4GXFPw

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 28, 2024