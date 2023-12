La jeune pépite des Lions de l’Atlas, Bilal El Khannouss serait dans le viseur de deux grands clubs anglais affirme un média italien. Celui qui évolue actuellement en Belgique pourrait se frayer un chemin vers la Premier League cet été.

Il a brillé avec les U-23, l’équipe A ainsi qu’avec son club , le KRC Genk. À chaque rencontre, El Khannouss, du haut de ses 19 ans, fait parler de lui. Aujourd’hui, c’est deux géants de la Premier League qui manifestent leur intérêt pour l’international marocain.

What a fabulous goal by 18 year old misfield gem Bilal El Khannous 🇲🇦 unfortunately disallowed by VAR. pic.twitter.com/MwysAgiNXz — Moby (@Mobyhaque1) February 25, 2023

Avec ses 3 passes décisives et son unique but cette saison, le profil d’El Khannouss intéresserait Liverpool et Tottenham d’après l’italien Corriere dello Sport.

La même source affirme que son club, avec lequel il a prolongé jusqu’en 2027, demanderait la conquête somme de 18 millions d’euros pour céder son joueur.

Pour rappel, il y a quelques jours seulement, Bilal El Khannouss a remporté le prix du “Lion Belge” de cette saison. Ce qui fait de lui le meilleur joueur d’origine maghrébine en Belgique.