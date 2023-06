Dans le cadre de l’exercice interarmées combiné African Lion 23, la troisième Base aérienne des Forces armées royales (FAR) à Kénitra a accueilli, ce mardi, plusieurs formations au profit des pilotes des Forces armées de l’Air (FRA) et des services de santé des FAR.

Dans le cadre de la coopération militaire maroco-américaine, plusieurs formations visant à renforcer les capacités des pilotes des Forces armées de l’Air (FRA) et aussi de tout le personnel militaire dans tout ce concerne la prise en charge, sauvetage et évacuation des blessés de guerre.

وحدات الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية تتفقد التجهيزات الطبية بمروحيات البلاكهوك وتتلقى شروحات مفصلة حولها وتنفذ تمرينا يحاكي عملية اخلاء واسعاف عبرها.#africanlion23 pic.twitter.com/cLhat1ecTw — Royal Moroccan Armed Forces (@MoroccanArmed) June 13, 2023

A cette occasion, les pilotes marocains ont bénéficié d’une session de formation dont les détails n’ont pas encore été dévoilés.

La troisième base aérienne des FAR à Kénitra a accueillie une formation spécialisée dans l’évacuation aérienne des blessés de guerre à l’aide des hélicoptères UH-60 Black Hawk.

القاعدة الجوية الثالثة بالقينطرة تحتضن تكوينا متخصصا في عمليات الإسعاف والاخلاء الجوي للجرحى.#africanlion23 pic.twitter.com/SWZhY6gOx5 — Royal Moroccan Armed Forces (@MoroccanArmed) June 13, 2023

Les unités et les services de santé des FAR ont bénéficié d’une formation théorique et pratique dans le but d’augmenter les capacités d’effectuer des opérations d’évacuation sanitaire et aérienne avec une grande efficacité.

تكوين نظري وتطبيقي للرفع من قدرات تنفيذ عمليات الاسعاف والاخلاء الجوي بكفاءة عالية.#africanlion23 pic.twitter.com/c3y9Jh4blU — Royal Moroccan Armed Forces (@MoroccanArmed) June 13, 2023

African Lion 23 qui se poursuivra jusqu’au 16 juin, dans sept régions du Maroc, à savoir : Agadir, Tan-Tan, Mehbes, Tiznit, Kénitra, Benguérir et Tifnit, reste un rendez-vous annuel qui contribue à consolider la coopération militaire maroco-américaine et également à renforcer l’échange entre les forces armées de différents pays en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région.