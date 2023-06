Le destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke USS Arleigh Burke (DDG 51) est arrivé à Agadir, au Maroc, pour une visite au port prévue, le 10 juin 2023, indique un communiqué des Forces navales américaines Europe et Afrique.

La visite, organisée à l’appui de l’exercice African Lion 23, comprendra une visite du navire pour les dirigeants et les représentants des Forces navales américaines Europe-Afrique (NAVEUR-NAVAF) et des Forces armées royales marocaines, mais aussi pour participer à l’exercice «Key Leader Engagement», précise le communiqué de la Sixième flotte américaine.

Arleigh Burke participera également à un exercice maritime Key Leader Engagement (MTX KLE), essentiel pour renforcer les relations entre les forces armées américaines et marocaines, soutenir les objectifs de préparation de la NAVAF et renforcer l’interopérabilité avec le Maroc, poursuit le communiqué rendu public ce dimanche.

« C’est un honneur de visiter Agadir », a déclaré Pete Flynn, commandant du USS Arleigh Burke. « Notre partenariat avec le Maroc offre à la marine américaine une merveilleuse opportunité de démontrer notre engagement commun en faveur d’une Afrique sûre, stable et prospère », a-t-il ajouté.

Après la visite du port d’Arleigh Burke à Agadir, au Maroc, Arleigh Burke et son équipage se joindront à environ 8 000 participants de 18 pays pour participer à l’African Lion 23, le plus grand exercice conjoint annuel combiné du Commandement américain pour l’Afrique.

Outre les forces américaines, les participants comprennent des alliés et des partenaires africains du Maroc, de Djibouti, du Ghana, du Sénégal et de Tunisie.

African Lion offre aux membres de l’équipe conjointe une opportunité cruciale de construire et de tester leur préparation stratégique pour se déployer, combattre et gagner dans un environnement complexe et multi-domaines.

La partie maritime de l’exercice, dirigée par la NAVAF, comprend des opérations d’interdiction maritime, des exercices de défense aérienne, des exercices de guerre anti-sous-marine et des exercices de tir naval.

« L’African Lion montrera à nouveau le véritable courage et la résilience dont cet équipage a fait preuve tout au long de notre troisième patrouille », a déclaré le Command Master Chief Petty Officer (CMDCM) Rafael Barney. « Tout comme notre homonyme, l’amiral Arleigh Burke, a dit un jour : « Ce navire est construit pour combattre. J’ai hâte de montrer pleinement notre engagement envers la sécurité africaine pour nos partenaires africains ».

Arleigh Burke est à sa troisième patrouille dans la zone d’opérations (NAVEUR-NAVAF) en tant que membre de la Force navale déployée vers l’avant (FDNF-E). Le navire a commencé sa patrouille le 2 février 2023, au départ de son port d’attache de la base navale de Rota, en Espagne, et a opéré dans la mer Baltique, la mer du Nord, le cercle polaire arctique, l’océan Atlantique oriental, la mer Méditerranée et la mer Rouge, peut-on lire sur le même communiqué.

Les destroyers FDNF-E opèrent régulièrement dans toutes les eaux d’Europe et d’Afrique, du cap de Bonne-Espérance au cercle polaire arctique, démontrant leur maîtrise du domaine maritime. L’Arleigh Burke est l’un des quatre destroyers de la marine américaine basés à la base navale de Rota, en Espagne, et affecté au commandant de la Force opérationnelle 65 à l’appui de l’architecture de défense intégrée contre les missiles aériens de l’OTAN.

Depuis plus de 80 ans, US Naval Forces Europe-US Naval Forces Africa (NAVEUR-NAVAF) a noué des relations stratégiques avec nos alliés et partenaires, en s’appuyant sur un socle de valeurs partagées pour préserver la sécurité et la stabilité.

Basée à Naples, en Italie, NAVEUR-NAVAF exploite les forces navales américaines dans les zones de responsabilité du Commandement européen des États-Unis (USEUCOM) et du Commandement américain pour l’Afrique (USAFRICOM). La sixième flotte américaine est affectée en permanence à NAVEUR-NAVAF et emploie des forces maritimes à travers l’éventail complet des opérations conjointes et navales.