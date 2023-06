Au titre des activités parallèles à vocation humanitaire de l’exercice combiné maroco-américain « African Lion 2023 », qui se tient conformément aux hautes instructions dun roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), un hôpital médicochirurgical de campagne a été déployé au niveau de la collectivité territoriale de Rasmouka (Province de Tiznit).

Mobilisant des équipes médicales constituées de médecins et d’infirmiers des FAR et de l’Armée américaine, cet hôpital opérationnel depuis le 30 mai dernier, offre des prestations médicales et chirurgicales au profit des populations locales, a indiqué le Médecin Colonel Salah Eddine Hassouna, Médecin Chef de l’hôpital de campagne.

Cette structure sanitaire multidisciplinaire comprend notamment 02 blocs opératoires, des unités d’hospitalisation avec une capacité de 30 lits extensibles, 06 unités dentaires, une unité de radiologie, une unité de stérilisation, un laboratoire, une pharmacie et un module social, a-t-il fait savoir dans une déclaration à la MAP.

Le service au sein de cet hôpital est assuré par un staff médical et paramédical multidisciplinaire mixte Maroco-Américain composé de 125 éléments, une équipe de soutien et d’administration de 112 éléments, ainsi que 13 assistantes sociales.

Cet hôpital médicochirurgical de campagne a accueilli jusqu’à ce lundi, 7.800 patients qui ont bénéficié plus de 24.500 prestations médico-chirurgicales.

Il a été procédé également à la réalisation de 300 interventions chirurgicales , à la distribution de 1450 paires de lunettes et à la délivrance de 7.800 ordonnances.

الأسد الافريقي 2023 : أنشطة انسانية وطبية موازية للتمارين العسكرية القتالية.#africanlion23 pic.twitter.com/UMAk6GSx29 — Royal Moroccan Armed Forces (@MoroccanArmed) June 12, 2023

« African Lion » est un exercice interarmées combiné organisé chaque année par les FAR et les Forces Armées américaines.

Cet exercice qui se poursuivra jusqu’au 16 juin, dans sept régions du Maroc, à savoir : Agadir, Tan-Tan, Mehbes, Tiznit, Kénitra, Benguérir et Tifnit, reste un rendez-vous annuel qui contribue à consolider la coopération militaire maroco-américaine et également à renforcer l’échange entre les forces armées de différents pays en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région.