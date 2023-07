Quatre lionceaux de l’Atlas U23 font partie de l’équipe type de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations de cette catégorie, pendant que leur coach, Issame Charaï, a été élu meilleur entraîneur, a annoncé, lundi 03 juillet 2023, la Confédération africaine de football (CAF).

« Issam Charaï a été désigné meilleur entraîneur, après avoir mené son équipe en demi-finale (sans le moindre faux pas, avec à la clé la plus large victoire de cette phase de poules 5-1 contre le Ghana Ndlr) », indique la CAF sur son site web.

Give it up to Issam Charai, your group stage Best Coach 👏🇲🇦#TotalEnergiesAFCONU23 pic.twitter.com/RLmPZ9Lu9u

— #TotalEnergiesAFCONU23 🏆 (@CAF_Online) July 3, 2023