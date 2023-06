Après avoir rapidement mené au score, les U23 Marocains n’ont laissé aucune chance aux joueurs du Ghana en signant un éclatant succès (5-1), sur la pelouse du stade du Complexe Moulay Abdellah de Rabat, en Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans.

Après un début poussif en match d’ouverture face à l’équipe du Guinée (2-1) où ils ont failli trébucher, les Lionceaux ont brillamment remporté leur deuxième match de poule A contre le Ghana, ce mardi soir, grâce à des buts d’Amir Richardson (7e), Ismail Saibari (13e), Ezzalzouli (48e) et un doublé de Yanis Bagraoui (30e, 53e).

Cette victoire permet aux Lionceaux de l’Atlas d’accéder en demi-finales et de se rapprocher de leur principal objectif, à savoir décrocher l’un des trois billets qualificatifs pour les prochains Jeux Olympiques. Ce succès face au Ghana permet aussi aux poulains de Issame Charaï d’entrevoir la suite de la compétition avec moins de pression et, par là, peaufiner leurs mécanismes en prévision de matches qui seront de plus en plus rudes.