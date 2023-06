La Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans, qui s’ouvre ce samedi à Rabat, est l’occasion propice pour de jeunes talents africains de s’illustrer et conduire leurs sélections aux prochaines Jeux olympiques (Paris 2024).

A la tête de ces pépites à suivre, figurent les milieux de terrain et attaquant de la sélection marocaine, Bilal El Khannous et Abdessamad Ezzalzouli.

En effet, ces deux grands espoirs du football marocain et africain, qui ont pris part à l’épopée des Lions de l’Atlas lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, auront la lourde tâche d’amener l’équipe nationale au sacre final dans ce tournoi qui se disputera à Rabat et Tanger.

Ces deux joueurs seront l’arme redoutable de la ligne offensive de l’équipe olympique marocaine, qui comprend d’autres joueurs au talent indiscutable, à l’image de Benjamin Bouchouari, Hamza Igamane ou encore Amir Richardson, milieu de terrain de Le Havre. Ce dernier reste, en fait, sur une magnifique saison en Ligue 2 où il a signé 3 buts et livrés 4 passes décisives en 34 matchs, contribuant ainsi à l’ascension de Le Havre en Ligue 1.

El Khannouss, qui fait les beaux jours du club belge de Genk et Ezzalzouli, qui a contribué à de nombreuses victoires en Liga d’Osasuna, seront certainement un poison pour les défenses adverses des Lionceaux de l’Atlas, qui évolueront dans le groupe A aux côtés de la Guinée, du Ghana et de la RD Congo.

المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة يُجري آخر حصة تدريبية قبل لقاء غينيا

