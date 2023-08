Reynald Pedros, sélectionneur français des Lionnes de l’Atlas, a affirmé, lundi, qu’il sera « très content d’éliminer » les Bleues ce mardi lors d’un match historique des huitièmes de finale du mondial féminin.

L’ancien coach de l’Olympique lyonnais (OL) reconnaît qu’il n’aura « aucun remords et scrupule à battre » et éliminer l’équipe de France, ajoutant que « C’est un match particulier car je suis français et mon staff est français, mais mon cœur est marocain ».

🔴 بث مباشر | اللقاء الإعلامي للمنتخب الوطني المغربي سيدات قبل مواجهة منتخب فرنسا #كأس_العالم_للسيدات #أستراليا_نيوزيلندا_2023 #دورال16 #FIFAWWC

FIFA WOMEN’S WORLD CUP https://t.co/Q5BmMTxcDN — Arryadia TV (@arryadiatv) August 7, 2023

Amoureux du Maroc qu’il connaît depuis longtemps, Pedros assure que « cela fait trois ans qu’on travaille d’arrache-pied pour cet objectif incroyable, et on y arrive avec un groupe fantastique ».

« J’aime vraiment ce pays, je l’ai découvert, je suis très heureux là-bas. Je n’aurai aujourd’hui aucun remord et scrupule à battre la France. C’est particulier oui, mais pour moi, c’est un match à gagner pour le Maroc (…) », a-t-il fait valoir.

S’attardant sur les chances de qualification aux quarts de finale, l’entraîneur des Lionnes a souligné qu' »au moins 98% des gens pensent qu’on ne va pas se qualifier. (…) La France est favorite ».

« Je pense qu’il ne faut pas faire les mêmes erreurs que contre l’Allemagne. Il ne faut pas qu’on soit dans la retenue, il faut être un bloc dur à manœuvrer et les faire douter. Ce sera très important d’être très compact, très agressif, très attentif et très efficace. Et après, si l’équipe de France est plus forte que nous, on sortira avec les honneurs », a-t-il indiqué.

Revenant sur son expérience à l’OL, Perdros estime qu’il a eu « la chance d’entraîner le meilleur club et la meilleure équipe du monde », relevant que cela l’a « énormément servi en arrivant au Maroc pour faire en sorte que l’exigence à l’entraînement soit d’un très haut niveau ».

« Je savais que la qualité était différente, mais dans l’implication et l’exigence de travail, il a fallu faire la même chose. Faire comprendre aux joueuses qu’elles en étaient capables (…) », a-t-il poursuivi.

Grâce aux victoires, décrochées respectivement contre la Corée du Sud et la Colombie, vice-championnes de la Coupe d’Asie et de la Copa America, les joueuses marocaines ont engrangé six points en trois matchs pour se qualifier en huitièmes de finale, en tant que deuxièmes du groupe H derrière la Colombie.

La sélection marocaine sera opposée à son homologue française mardi à 12h (GMT+1) à Hindmarsh Stadium a Adelaïde (Australie).