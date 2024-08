Originaire du Marc, le maire socialiste de Saint-Ouen Karim Bouamrane, dont le nom circule pour Matignon, s’est dit vendredi « en capacité » de devenir Premier ministre en construisant des « compromis”. Il a laissé entendre cependant qu’il aurait besoin du feu vert préalable de son parti, et plus largement du Nouveau Front populaire.

Il a affirmé sur TF1 n' »être candidat à rien du tout ». Puis il a ajouté: « Si mon téléphone sonne, (…) si le président de la République me dit +Bonjour, M. Bouamrane, vous souhaitez devenir Premier ministre?+, je prendrai l’information et je me retournerai vers ma formation politique (…) le Parti socialiste, et je vais discuter exactement des moyens pour pouvoir y arriver ».

Une « condition » pour y parvenir serait que « le parti socialiste, le parti communiste, le parti écologiste et toutes celles et ceux qui constituent le Nouveau Front populaire (…) se disent +on est d’accord, on est OK pour trouver un chemin+ ». Et il faudrait « discuter avec toutes les formations du bloc Républicain, mesure par mesure », a développé M. Bouamrane.

« Une responsabilité collective lorsqu’on est socialiste, c’est de trouver les chemins du compromis », ce qui ne veut pas dire « compromission », selon lui.

« On ne peut pas arriver aujourd’hui uniquement avec une vision monolithique », a souligné le maire de Saint-Ouen, qui dit avoir eu des contacts avec l’Elysée pour présenter aux proches du président ses « idées, (sa) façon de voir les choses ».

« Quand on est responsable politique, on est tout le temps prêt », a-t-il poursuivi. A la question « est-ce que vous, vous êtes en capacité de pouvoir épouser ce type de fonction ? La réponse est oui », a-t-il ajouté, tout en assurant qu’il n’attend pas un coup de téléphone de l’Elysée le matin en se rasant.

Le nom de M. Bouamrane comme potentiel Premier ministre a été évoqué ces derniers jours par des sources proches de la macronie, au même titre que d’autres représentants de la gauche modérée, comme l’ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve ou le maire socialiste de Montpellier, Michaël Delafosse.

Karim Bouamrane, 51 ans, est une figure montante du parti socialiste. Chef d’entreprise, il est maire depuis 2020 de Saint-Ouen, sa ville d’origine, où il s’est notamment fait connaître pour ses politiques de renforcement de la sécurité.