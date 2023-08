Qualifiées aux 8es de finale pour leur première participation au Mondial féminin, les Lionnes de l’Atlas mettent déjà les petits plats dans les grands pour affronter mardi prochain les Bleues dans un match qui s’annonce serré et historique.

Se préparant à un match où tous les espoirs sont permis contre la France, les joueuses de l’équipe nationale se montrent confiantes aux entraînements. Elles y croient encore et croisent surtout en leur capacité de venir à bout des Françaises.

S’exprimant au micro de la FRMF, la portière marocaine Arouaissa Ines estime que le match contre la Colombie est passé que maintenant, il faut se préparer être focus sur le prochain match. Elle espère aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde.

« On est très motivées surtout après la victoire contre la Colombie, on a envie d’aller chercher la victoire pour aller le plus loin possible », a-t-elle ajouté.

« Les préparatifs vont bon train », assure, pour sa part, l’attaquante des Lionnes, Fatima Tagnaout : « nous sommes très heureuses de notre dernière victoire et nous espérons gagner mardi contre la France et rendre tout le peuple marocain heureux ».

L’équipe féminine du Maroc s’est qualifiée jeudi dernier, aux dépens de la Colombie, pour les huitièmes de finale du Mondial féminin 2023, un exploit légendaire.

Grâce aux victoires, décrochées respectivement contre la Corée du Sud et la Colombie, vice-championnes de la Coupe d’Asie et de la Copa America, les joueuses marocaines ont engrangé six points en trois matchs pour se qualifier en huitièmes de finale, en tant que deuxièmes du groupe H derrière la Colombie.

Au prochain tour, la sélection marocaine sera opposée à son homologue française mardi prochain à 12h (GMT+1) à Hindmarsh Stadium a Adelaïde (Australie).