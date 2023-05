La réalisation de l’égalité hommes-femmes dans le secteur de la justice demeure l’un des grands défis à relever aujourd’hui, a souligné jeudi, à Marrakech, le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki.

Le secteur de la justice au Maroc se caractérise par la croissance permanente de la représentativité des femmes juges, dont le nombre s’élève à 1.093, ce qui représente 26% du tiers de l’ensemble des juges, exerçant leurs missions judiciaires dans les différentes catégories et niveaux (Parquet général, tribunaux de première instance, Cour d’appel, Cour de cassation), a relevé Daki, lors du 16è Congrès de l’Association Internationale des Femmes Juges (AIFJ), tenu sous le thème « Les femmes juges : Réalisations et Défis ».

A cet égard, il a souligné que le renforcement de la représentativité de la femme dans le domaine judiciaire revêt une importance capitale en raison de son lien avec des questions se rapportant au genre et la protection des catégories.

Lire aussi: Daki interdit l’usage de whatsapp aux magistrats et à la BNPJ

Les recommandations émanant de ce congrès sont de nature à renforcer le processus d’autonomisation des femmes juges dans les différents pays, et seront un levier pour surmonter tous les défis relatifs aux garanties liées aux droits et libertés de l’homme et la consécration du principe de l’égalité devant la Loi et la contribution à la facilitation de l’accès à la justice, a-t-il conclu.

Organisé en partenariat avec le ministère de la Justice, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, et la Présidence du Ministère Public, le 16è congrès de l’Association Internationale des Femmes Juges (AIFJ) connait la participation de plus de 1.200 femmes juges issus des quatre coins du monde.