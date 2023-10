Dans le discours adressé ce vendredi au Parlement, le Souverain a appelé à continuer de rapporter l’assistance aux familles sinistrées mais également à persévérer dans les efforts de reconstruction des régions touchées par le séisme d’Al Haouz.

Durant son intervention, le Souverain est revenu un certain nombre de points qui touchent les Marocains dont l’épouvantable épreuve qu’a secoué le Royaume au début du mois de septembre, le séisme d’Al Haouz.

Ainsi, Mohammed VI a tenu à rappeller de la “volonté d’agir” pour reconstruire toutes les régions qui ont été frappées de plein fouet par cette catastrophe naturelle. Outre les maison et les bâtiments, le Roi a également insisté sur “la nécessité de continuer d’apporter aide et assistance aux familles sinistrées”.

Moudawana: le Roi Mohammed VI rappelle les fondamentaux de la réforme

Devant les élus de la nation, le Roi a indiqué la voie à prendre dans cette entreprise. Il s’agira “d’entreprendre avec célérité la mise à niveau et la reconstruction des zones touchées, de leur assurer les services de base”.

S’adressant aux Marocains, le Souverain a mis l’accent sur l’esprit de solidarité et d’unité du peuple marocain. Il a expirmé sa fierté “de voir la sincérité et la spontanéité avec lesquelles tous les Marocains d’ici et d’ailleurs ainsi que les acteurs de la société civile ont manifesté de mille façons l’esprit d’entraide et de solidarité qui les anime à l’endroit de leurs compatriotes sinistrés”.

Vidéo. Ouverture du Parlement: le Roi annonce l’élargissement du programme d’appui social direct

Sur ce même registre, Mohammed VI a tenu à saluer les efforts et les sacrifices accomplis par les Forces Armées Royales ainsi que les différentes forces de sécurité, les départements gouvernementaux et l’administration territoriale lors de cette pénible épreuve.

Enfin, le Roi a a réitéré ses remerciements aux pays “frères et amis” qui ont soutenu le royaume durant cette triste situation.