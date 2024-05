L'ancien international marocain et ancien coach du MC Oujda, Abdeslam Ouaddou.

Le Mouloudia Club d’Oujda a été condamné par le TAS en avril dernier à payer la somme de 745.000 euros à son ancien entraîneur Abdeslam Ouaddou. N’ayant toujours pas reçu son dû, l’ex-Lion de l’Atlas a décidé de saisir la FIFA.

L’affaire opposant Abdeslam Ouaddou au Mouloudia Club d’Oujda (MCO) traîne depuis des années, mais plus pour longtemps. Celle-ci remonte à janvier 2021, lorsque le club de Botola a décidé de mettre un terme au contrat d’Abdeslam Ouaddou, qui avait signé pour le poste de manager général ainsi que celui de responsable du développement sportif.

Mais l’idylle n’aura duré que quelques mois. L’ancienne direction du club a proposé à Ouaddou d’apporter un avenant au contrat afin d’en réduire la durée de 4 ans à 9 mois seulement, avant de mettre fin à ses fonctions le 11 janvier 2021.

L’ancien Lion de l’Atlas a alors saisi, à travers son avocat, Alexis Rutman, la Commission nationale de résolution des litiges (CNRL) de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans le but de récupérer ses arriérés de salaires et des dommages et intérêts. L’instance lui avait donné raison en condamnant le MCO à payer pas moins de 925.000 euros.

De son côté, le club oujdi, au bord du gouffre financier, a porté l’affaire devant la Commission centrale d’appel de la FRMF et la dette fut réduite… à 144.200 euros. Un jugement “inacceptable” pour le coach marocain et sa défense qui se sont dirigés cette fois vers le Tribunal arbitral du sport (TAS).

L’instance suprême basée à Lausanne, en Suisse, s’est prononcée le 11 avril dernier en faveur de celui qui entraîne actuellement l’AS Vita Club, basé à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le MCO a été sommé de payer la somme de 745.000 euros à Ouaddou et plus de 3.000 euros de frais d’avocat, en plus de payer 80% des frais d’arbitrage (20% pour Ouaddou).

Mais depuis, c’est silence radio de la part de la direction du club oujdi, surtout que l’ancien directeur de l’époque a été démis de ses fonctions. Pis, le club est au plus bas financièrement. En effet, le nouveau président, Ziani Madani, a récemment déclaré n’avoir trouvé que « 35 dirhams » dans les caisses.

N’ayant toujours pas reçu son dû, Ouaddou a décidé de porter l’affaire devant la FIFA, révèle Jeune Afrique: “Abdeslam Ouaddou a donc décidé, selon nos informations, de saisir la FIFA pour obtenir le paiement de cette somme. Le club marocain dispose de quarante-cinq jours pour s’exécuter, à compter de la date de la saisine de la FIFA par le plaignant”, lit-on sur le site du mensuel.

Le MC Oujda, en crise depuis quelques années, risque de s’engouffrer encore plus. Il risque d’ailleurs la relégation en deuxième division. Du haut de ses 24 points, le club est 15e du classement de la Botola Pro 1, soit avant-dernier, à 3 matchs seulement de la fin de la saison. Une situation qui ne l’aidera guère dans son affaire avec Ouadou.